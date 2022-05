La serie TV di Horizon Zero Dawn è in sviluppo per Netflix

Sony ha rivelato oggi che un adattamento televisivo del popolare videogioco PlayStation Horizon Zero Dawn è ufficialmente in sviluppo per Netflix. Non è chiaro se ciò si concentrerà sul videogioco iniziale o sul franchise più ampio di Horizon, che include il sequel recentemente rilasciato Horizon Forbidden West, in quanto sembrerebbe che siano ancora i primi giorni di lavorazione per l’adattamento.

L’annuncio che la serie Horizon avrebbe ottenuto il proprio adattamento televisivo su Netflix è arrivato come parte di un briefing per gli investitori da parte di Sony questa mattina. Sebbene la trascrizione del segmento in cui è stato annunciato non sia stata ancora resa disponibile, IGN riporta che Jim Ryan di PlayStation ha rivelato l’imminente adattamento durante una sessione di domande e risposte dopo il briefing iniziale. Ryan ha anche confermato che un adattamento di God of War era in lavorazione presso Prime Video di Amazon e che era in fase di sviluppo anche un adattamento TV di Gran Turismo di qualche tipo, sebbene non fosse menzionato alcun servizio di streaming specifico.

Gli adattamenti appena annunciati si uniscono a un elenco in continua crescita di adattamenti per i videogiochi first party di PlayStation. La serie HBO di Last of Us sembra essere la più lontana, mentre la serie TV Twisted Metal di Peacock ha fatto molti annunci di casting negli ultimi tempi. C’è anche un adattamento cinematografico in lavorazione per Ghost of Tsushima. E queste sono solo le cose che attualmente sappiamo; sembra improbabile che Sony e PlayStation non abbiano altri adattamenti in attesa dietro le quinte.

Come notato sopra, Netflix sta sviluppando una sorta di adattamento del franchise di videogiochi Horizon. Non si sa quando potrebbero essere annunciate ulteriori informazioni al riguardo, e c’è sempre la possibilità che non superi la fase attuale. Per quanto riguarda i videogiochi, Horizon Zero Dawn è attualmente disponibile per PlayStation 4 e PC mentre il sequel, Horizon Forbidden West, è disponibile per PlayStation 5 e PlayStation.