God of War: l’adattamento televisivo in arrivo su Prime Video

Sony ha confermato i suoi piani per realizzare uno show televisivo di God of War, con l’adattamento che sarebbe in arrivo su Amazon Prime Video. La notizia è stata rivelata da Sony durante una presentazione per gli investitori questa settimana.

Ciò segue i rapporti dell’inizio dell’anno che suggerivano che Sony e la sua divisione PlayStation Productions, che porta i suoi acclamati franchise su mezzi diversi, avrebbero cercato di adattare God of War. I membri del cast non sono stati ancora annunciati, ma sulla base del rapporto passato sul progetto, c’è già un’idea di alcune delle persone che potrebbero essere responsabili di questa serie.

Sony IR – 3 positives in the presentation 1) Horizon (Netflix), God of War (Amazon) and Gran Turismo in TV development 2) 2 live service games coming in FY3/23 are not Destiny and 3) PC gaming revenues will surge 3.8x in FY3/23 (which I think relates to live service games) #sony — David Gibson (@gibbogame) May 26, 2022

A seguito di una sessione di domande e risposte tenuta da Sony durante l’incontro con gli investitori, la notizia dell’adattamento televisivo di God of War ha iniziato a circolare online dopo che il capo della Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha risposto a una domanda e ha confermato i piani per lo spettacolo. Oltre all’adattamento di God of War, Ryan ha anche confermato che ci sono piani per altri spettacoli come una serie live-action di Horizon Zero Dawn.

Sulla base del precedente rapporto di Deadline, i creatori di The Expanse Mark Fergus e Hawk Ostby guideranno la serie con anche Rafe Judkins (La Ruota del Tempo). Nessun altro nome è stato annunciato in questo momento, e anche quelli trapelati devono ancora essere confermati.

Ovviamente, con la serie in lavorazione, la grande domanda riguarda chi interpreterà Kratos. I fan hanno immaginato che diversi attori assumessero il ruolo in passato con Dave Bautista e Jason Momoa spesso menzionati tra le scelte migliori, anche se ce ne sono molti altri che sono stati proposti anche in passato.

Rispetto ai personaggi di altri adattamenti come Joel ed Ellie di The Last of Us o Aloy nella serie Horizon Zero Dawn appena confermata, Kratos è un po’ fuori dalle normali convenzioni a causa delle sue dimensioni, dell’aspetto sorprendente e della pura rabbia che incanala in tutto ciò che fa, quindi sarà interessante vedere chi interpreterà Kratos e come i protagonisti dello show si avvicineranno al personaggio.