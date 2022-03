Nintendo Switch: ecco la classifica dei 35 più venduti di sempre in Giappone

Nintendo Switch: ecco la classifica dei 35 giochi più venduti di sempre in Giappone

Nintendo Switch ha compiuto 5 anni ormai, e per celebrare il traguardo Famitsu sul proprio sito ha diffuso la classifica dei 35 giochi più venduti di sempre in Giappone per la console Nintendo. I risultati potrebbero sorprendere, forse.

I numeri sono incredibili ma ricordate che in terra nipponica i titoli Nintendo ottengono un successo singolare e unico, specie se parliamo della Nintendo Switch, che ancora oggi tocca numeri stratosferici in ambito di vendite.

Animal Crossing: New Horizons – 7.183.333 Super Smash Bros. Ultimate – 4.764.379 Mario Kart 8 Deluxe – 4.429.626 Pokemon Sword / Shield – 4.309.812 Splatoon 2 – 4.031.223 Ring Fit Adventure – 3.074.777 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 2.597.078 Minecraft – 2.514.952 Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 2.502.926 Monster Hunter Rise – 2.357.260 Super Mario Odyssey – 2.323.559 Super Mario Party – 2.060.160 The Legend Zelda: Breath of the Wild – 1.955.649 Pokemon Legends: Arceus – 1.923.870 Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 1.794.024 Super Mario Maker 2 – 1.197.024 New Super Mario Bros. U Deluxe – 1.158.604 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 1.018.313 Kirby Star Allies – 963.497 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 927.244 Mario Party Superstars – 865.507 Luigi’s Mansion 3 – 829.847 Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 696.054 Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 675.710 Pikmin 3 Deluxe – 614.770 Super Mario 3D All-Stars – 614.454 Dragon Quest XI S – 561.482 Mario Tennis Aces – 499.331 1-2 Switch – 488.309 ARMS – 466.695 Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 422.191 Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 415.158 Hyrule Warriors: Age of Calamity – 387.707 Pokken Tournament DX – 355.713 eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 342.187

Se siete interessati ad una classifica globale invece, potete consultare i titoli in calce per scoprire l’abissale differenza tra il Giappone e il resto del mondo:

Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milioni Animal Crossing New Horizons – 31.18 milioni Super Smash Bros Ultimate – 22.85 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 21.45 milioni Pokemon Spada e Scudo – 20.35 milioni Super Mario Odyssey – 20.23 milioni Super Mario Party – 13.82 milioni Pokemon Let’s Go Pikachu! e Pokemon Let’s Go Eevee! – 13 milioni Splatoon 2 – 11.90 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 9.82 milioni

Nella classifica vengono forniti ulteriori dati di vendita, inerenti alle esclusive Nintendo:

Luigi’s Mansion 3 – 9.13 milioni

Ring Fit Adventure – 8.68 milioni

Super Mario 3D All-Stars – 8.32 milioni

Paper Mario The Origami King – 3.05 milioni

Clubhouse Games 51 Worldwide Classics – 2.62 milioni

Hyrule Warriors L’Era della Calamità – 2.84 milioni (escluso il Giappone)

Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 1.48 milioni

Mario Kart Live Home Circuit – 1.08 milioni

Ricordiamo che In totale ad oggi sono stati venduti 532.34 milioni di videogiochi per Nintendo Switch in tutto il mondo (i numeri ovviamente al prossimo aggiornamento saranno sicuramente già variati).