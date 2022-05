Il mistero di Ultraseven: la nuova miniserie di Ultraman targata Marvel

È un periodo particolarmente interessante per il personaggio di Ultraman: oltre ai successi al botteghino e alla serie in arrivo su Netflix, si aggiunge l’annuncio della nuova miniserie targata Marvel Comics.

Dopo le due acclamate serie limitate THE RISE OF ULTRAMAN e THE TRIALS OF ULTRAMAN arriva un nuovo capitolo nelle avventure Marvel Comics di Ultraman: ULTRAMAN: THE MISTERY OF ULTRASEVEN!

Quest’ultimo capitolo, che rinsalda la storica collaborazione tra Marvel Comics e Tsuburaya Productions, presenterà ancora una volta le straordinarie capacità di narrazione del duo di sceneggiatori Kyle Higgins e Mat Groom. Insieme all’artista emergente Davide Tinto, la coppia continuerà ad approfondire i segreti dietro l’affascinante mitologia dell’icona della cultura pop in un’avventura che entusiasmerà i fan di lunga data del fenomeno globale e accoglierà i nuovi arrivati ​​di Ultraman. Inoltre, il doppio numero di debutto includerà una storia aggiuntiva che mette in luce la storia di Ultra Q e gli istruttivi Kaiju Steps di Gurihiru.

Kaiju giganti vagano, una sinistra cospirazione consolida il potere e non c’è più nessuno a fermarlo, perché Ultraman è ANDATO! Come è precipitata così la situazione…? E come può la United Science Patrol risalire dall’orlo del baratro? Le risposte risiedono nell’apparizione di un nuovo enigmatico Ultra e in un segreto rimasto nascosto per decenni. Dalle stelle lontane alle dimensioni perdute, districare questa rete contorta richiederà a Shin Hayata di andare più lontano e combattere più duramente che mai.

“La rivisitazione di questo universo da parte di Kyle e me è iniziata con un piano a lungo termine, motivo per cui abbiamo presentato la misteriosa scomparsa di Dan Moroboshi nelle primissime pagine di THE RISE OF ULTRAMAN”, ha detto Groom. “È così eccitante aver raggiunto il punto in cui ora possiamo tirare indietro il sipario su quel mistero… e le sue implicazioni sconvolgenti!”