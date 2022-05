Ultraman: condiviso un video sui retroscena della serie Netflix

Il reboot di Ultraman di Netflix sta avendo un enorme successo, e proprio per questo la piattaforma streaming ha condiviso online un video retrospettiva sulla serie, che fortunatamente sta ottenendo un buon apprezzamento da parte di pubblico e critica.

La nuova retrospettiva è destinata principalmente ai nuovi spettatori o ai fan che si sono avvicinati al franchise grazie alla serie animata in CG del 2019, che ha pubblicato la sua seconda stagione lo scorso aprile.

Il video spiega nel dettaglio la storia delle origini del personaggio protagonista dello show live-action Ultraman del 1966, e spiega come il protettore galattico della giustizia sia diventato il partner di Shin Hayata, che sarebbe poi diventato il padre di Shinjiro Hayata, il protagonista della serie anime e manga.

Dato che l’anime del 2019 è ambientato nella timeline natia, il video non parla delle altre serie sequel come Ultraseven o l’imminente Ultraman Decker, ma tocca la creazione della serie alla Tsuburaya Productions, lo studio di effetti speciali che ha creato Ultraman come un modo per portare l’azione in Godzilla style sul piccolo schermo.