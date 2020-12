Trials of Ultraman, la nuova miniserie

Marvel ha annunciato una nuova miniserie dell’eroe nipponico, che durante lo scorso settembre aveva fatto il proprio esordio negli Stati Uniti con Rise of Ultraman, la miniserie in cinque albi scritta da Kyle Higgins e Mat Groom. L’opera, generata dalla collaborazione tra Marvel e Tsuburaya Productions, portò per la prima volta le vicende di Shin Hayata in occidente.

Un italiano nel team

Lo stesso team creativo tornerà al lavoro in Trials of Ultraman, la nuova miniserie cui disegni saranno curati dall’italiano Francesco Manna, Michael Cho e Gurihiru.

“Dopo aver sventato una minaccia globale in Rise of Ultraman, Shin Hayata dovrà combattere un male ancor maggiore: la sfiducia della gente.”

Kyle Higgins e Mat Groom hanno commentato l’annuncio lanciato da Marvel, accompagnato dalla cover di Arthur Adams:

“In Rise of Ultraman, abbiamo ideato un nuovo universo (costruito su potenti concetti e personaggi delle serie televisive originali). Poi, nel numero finale di Rise, abbiamo capovolto quel mondo. Adesso, nella nuova minserie, avremo la possibilità di esplorare questo nuovo universo, le conseguenze delle decisioni prese in Rise e le possibilità (così come le tensioni) di una nuova, fantastica comunità globale. L’introduzione è terminata… adesso, ci immergiamo nelle vere atmosfere della nostra saga. Le aspettative possono solo continuare a crescere.”

Ha detto Higgins.

“Siamo davvero grati ai fan di Shin Ayata che si sono lasciati conquistare dalla nostra nuova interpretazione e dai neofiti che ci hanno dato fiducia e si sono uniti a questo viaggio. È un privilegio continuare a contribuire ad ampliare il canone del nostro eroe, e se siamo in grado di farlo è solo grazie al supporto dei lettori.. Speriamo che vi uniate per questo nuovo capitolo, ci sarà da divertirsi.”

Conclude Groom.

