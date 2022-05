Black Mirror: una sesta stagione in arrivo su Netflix

Dopo una pausa di tre anni, una nuova stagione di Black Mirror è in produzione a Netflix, lo riporta in esclusiva Variety.

Dopo l’episodio interattivo Bandersnatch che tanto fece discutere nel 2018 e i tre episodi che hanno composto la quinta stagione nel 2019, con tra gli interpreti Miley Cyrus, Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, una sesta stagione pare essere in produzione per un arrivo prossimamente sulla piattaforma.

La sesta stagione di Black Mirror dovrebbe essere composta da più episodi della quinta e il casting è appena iniziato per i protagonisti delle nuove puntate antologiche. Questo vale anche per i registi che andranno a dirigerle come fossero dei “mini film”: non dimentichiamo che in passato sono stati coinvolti nomi come Joe Wiright, Jodie Foster e Tim Van Patten ed episodi nominati ai premi come “USS Callister” e “San Junipero”.

La sesta stagione di Black Mirror sarà la prima a non essere curata dal creatore Charlie Brooker e la sua partner creativa Annabel Jones. Brooker aveva dichiarato durante la pandemia di voler dedicarsi alla commedia per un po’ piuttosto che alla satira sociale drammatica. La sua società di produzione è stata venduta, per poi finire nuovamente sotto l’egida di Netflix.

Black Mirror è andato in onda per due stagioni e uno speciale natalizio sulla rete britannica Channel 4, per poi essere fermata e acquisita da Netflix che ne ha prodotto altre tre stagioni e un film interattivo.

Il suo parlare della nostra società e del rapporto dell’umanità con la tecnologia attraverso la sua evoluzione, a volte positiva a volte pericolosa, non per la tecnologia in sé ma per l’uso che ne fa l’umanità, l’ha resa una serie cult dell’ultimo decennio con delle atmosfere immediatamente riconoscibili e subito associabili quando alcuni serial cercano di replicarle.