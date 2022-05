Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 19 maggio: le novità

Tutte le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 19 maggio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 19 maggio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini Marvel del 19 maggio 2022

X Lives/X Deaths of Wolverine 3

Wolverine 424

Autori: Federico Vincentini, Dijjo Lima, AA. VV., Joshua Cassara, Benjamin Percy

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: X Lives of Wolverine (2022) #2, X Deaths of Wolverine (2022) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

Omega Red vuole cambiare il corso della storia, e Moira X il futuro del mondo.

Grazie a Charles Xavier e Jean Grey, Logan si fa in dieci per sventare i piani degli avversari russi.

Nel frattempo, due persone alquanto letali sono sulle tracce di Moira MacTaggert.

Le due miniserie che potrebbero ribaltare l’Universo Marvel come un calzino collidono in un unico e imperdibile albo!

X Lives/X Deaths of Wolverine 4

Autori: Dijjo Lima, AA. VV., Joshua Cassara, Federico Vicentini, Benjamin Percy

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene:

X Lives of Wolverine (2022) #3, X Deaths of Wolverine (2022) #3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713395

6,00 €

Mentre Logan viaggia nel passato… nel presente uno strano Wolverine mette a repentaglio la vita e gli abitanti di Krakoa!

Direttamente dalle pagine di Inferno, una certa persona prosegue la sua fuga disperata…

…e ora Mystica non è l’unica a darle la caccia!

La cronistoria Marvel che conoscevamo non è mai stata così in pericolo!

Secret X-Men 1

Autori: Francesco Mobili, Jesus Aburtov, Tini Howard

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: Secret X-Men (2022) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713357

5,00 €

Alcuni mutanti che aspiravano a diventare X-Men sono stati scartati, ma aspettano solo l’occasione giusta per rifarsi… e ora quell’occasione è arrivata!

La Majestrix Shi’ar è in pericolo, e Sunspot raduna i suoi Uomini-X segreti per salvarla!

Ma ovviamente non tutto andrà come previsto…

Disegni del talento anconetano Francesco Mobili!

X-Men 8

Gli Incredibili X-Men 389

Autori: Gerry Duggan, Javier Pina

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men (2021) #8

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Cosa può andare storto in una piacevole villeggiatura a bordo di una bella nave da crociera?

Tutto, se M.O.D.O.K. decide di unirsi alla ciurma e far fuori tutto il buffet!

Un nuovo malefico avversario si aggiunge ai già innumerevoli nemici degli X-Men!

Inoltre, chi ha deciso di “occuparsi” di Ben Urich?

Thor di Walter Simonson

Marvel Omnibus

Autori: Sal Buscema, Walter Simonson, Bob Wiacek, Al Milgrom

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1192

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Thor (1966) #337/355, #357/369, #371/382, Balder the Brave (1985) #1/4

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828712220

89,00 €

Uno dei capolavori della Marvel anni 80 in un unico, imperdibile volume!

Il ciclo firmato da Walt Simonson è considerato uno dei migliori mai realizzati su Thor.

La morte di Odino e le origini di Asgard sono solo due delle incredibili storie raccontate su queste pagine.

Un mastodontico Omnibus con materiali restaurati e colmo di extra.

Le uscite Panini Comics del 19 maggio 2022

Star Wars: dai Diari di Obi-Wan Kenobi Edizione Deluxe

Autori: Mike Mayhew, Simone Bianchi, Jason Aaron

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Star Wars (2015) #7, #15, #20, #26/30, #37

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712879

35,00 €

Obi-Wan Kenobi deve abituarsi alla sua vita in esilio su Tatooine, dove segretamente veglia sul giovane Luke Skywalker. Ma quando i traffici di Jabba the Hutt entrano in rotta di collisione con lui, riuscirà a combattere il male senza rivelare la sua vera identità? La raccolta completa dei racconti del vecchio Ben ambientati su Tatooine raccolti in un prezioso volume di grande formato, realizzato da alcuni dei migliori autori del fumetto americano.

Star Wars Romanzi: Kenobi

Autori: John Jackson Miller

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 408

Formato: 14.4X21.6

Contiene: Star Wars: Kenobi

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828712893

24,00 €

Sul desertico e sperduto pianeta Tatooine vive Ben, un barbuto e solitario straniero, tanto misterioso quanto eccentrico, che manda via chiunque provi ad avvicinarlo. In realtà Ben è il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, un eroe delle Guerre dei Cloni, ed è disposto a tutto pur di celare la propria identità e proteggere dall’Impero l’ultima speranza della galassia: Luke Skywalker. Ma quando del sangue innocente verrà versato, Kenobi non potrà rinnegare il suo credo Jedi, e dovrà lottare in nome della giustizia. La vita segreta di uno dei Jedi più amati di Star Wars, protagonista della nuova serie Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Star Wars Romanzi – L’Alta Repubblica: la Stella Caduta

Autori: Claudia Gray

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 368

Formato: 16.5X24

Contiene: Star Wars – The High Republic: The Fallen Star

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828712886

24,00 €

“Guarderemo il Faro Starlight bruciare.” Così dichiara Marchion Ro, la vera mente a capo dei predoni Nihil, mentre si prepara a sferrare il suo attacco più temerario, destinato a estinguere la luce dei Jedi e a consegnare l’età d’oro dell’Alta Repubblica a una fine infuocata. Solo i Jedi Stellan Gios, Elzar Mann e Avar Kriss si frappongono tra i Nihil e il disastro più totale. La cataclismatica conclusione della fase uno dell’Alta Repubblica!

Star Wars: l’Alta Repubblica 13

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #13

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713548

3,00 €

Marchion Ro ha attaccato la Fiera della Repubblica su Valo e ora tocca ai Jedi colpire il cuore dei Nihil nel Nonspazio. Avar Kriss contro Lourna Dee. Jedi contro Nihil. Jedi contro Jedi. E niente sarà più come prima!

Crossed Deluxe 3

Crossed + Cento I

Autori: Fernando Heinz, AA. VV., Alan Moore, Gabriel Andrade, Simon Spurrier

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 312

Formato: 17X26

Contiene: Crossed + One Hundred (2014) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713456

31,00 €

Quasi un secolo è passato da quando i primi scrociati sono apparsi sulla Terra, e da allora la minaccia sembra essersi notevolmente ridotta. Tuttavia, mentre i sopravvissuti stanno cercando di ricostruire una qualche forma di civiltà, un qualcosa di indicibile si appresta a venire in superficie, scatenando un orrore inimmaginabile… Il maestro dei comics Alan Moore rielabora alla propria maniera il cruento universo narrativo ideato da Garth Ennis nella prima parte di una saga horror-distopica semplicemente indimenticabile. Mettetevi il cuore in pace: il futuro è scrociato!

Enigma

Autori: Duncan Fegredo, Peter Milligan

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Enigma (1993) #1/8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828713463

26,00 €

Michael Smith vive un’esistenza vuota, ma quando i personaggi del suo fumetto preferito sembrano prendere vita, dovrà scoprire l’incredibile segreto dietro la loro bizzarra creazione e capire cosa desideri realmente. Il fumetto precursore dei temi LGBTQ nelle storie di super eroi, in un’edizione speciale ricca di extra!

Rat-Man gigante 99

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Bianco e Nero

3,00 €

Ora che il Rat-Man è una divinità, i popoli della Terra non possono più fingere di credere. Perché solo chi crede sarà salvato. Il nostro Rat-Man, quello per cui Tu scendi dalle stelle è un film di Spielberg, si ritrova alle prese con questa sconosciuta e bella dottoressa. E Cinzia? Brakko? E Arcibaldo? Padre Angelini? E se questo numero ve lo compraste? La seconda parte (di dieci) del colossale countdown. Verso la fine. Di Rat-Man. E col Rat-Man.

Rick and Morty 12

Autori: Terry Blas, Benjamin Dewey, Kyle Starks, Marc Ellerby

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Rick and Morty (2015) #56/60

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712381

13,00 €

Stanco di essere sempre in pericolo, Morty convince Rick a procurargli una potente armatura, ma ovviamente le cose non vanno come vorrebbe… La saga La rick-sa dei conti è un evento così cataclismico che i mondi di Rick and Morty non saranno mai più gli stessi! Un fumetto folle e senza limiti, una lettura imperdibile per i fan della miglior serie animata del millennio.

Le uscite Disney dal 19 al 25 maggio 2022

I Pensieri di Pippo

Autori: Merrill De Maris, Bill Walsh, Floyd Gottfredson

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 160

Formato: 26.1X21.6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708551

29,90 €

In occasione del novantesimo anniversario, le avventure, o meglio le disavventure dello “svitato” Pippo anni 70, dall’omonima raccolta Walt Disney edita nella storica collana Oscar Mondadori, sono qui riproposte in una versione aggiornata, accompagnate da un ampio apparato redazionale che fa da corollario a: Pippo e la bella Lea (Merryl De Maris – Floyd Gottfredson), Pippo a Hollywood (Bill Walsh – Floyd Gottfredson), Pippo e lo spettro fallito (Bill Walsh – Floyd Gottfredson), Pippo cervello del secolo (Bill Walsh – Floyd Gottfredson). Le quattro storie “cult” originariamente pubblicate sui quotidiani statunitensi tra gli anni 40 e 50 – rimontate su tre strisce a colori – presentano il personaggio di Pippo nella sua vera essenza: quella di sognatore, filosofo, spirito libero e anticonformista, tra pregi, difetti e contraddizioni.

Mickey Mouse Mystery Magazine 6

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 140

Formato: 17X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

10,00 €

La sesta uscita della raccolta delle avventure noir di Topolino detective che si svolgono ad Anderville, originariamente pubblicate a partire dal 1999, contiene le ultime due storie della serie, The Dark Side (da MM #10, gennaio 2001), scritta da Tito Faraci per le matite di Marco Palazzi e gli inchiostri di Gianmarco Villa, e Small World (da MM #11, marzo 2001), firmata da Francesco Artibani per i disegni di Silvio Camboni.

Kingdom Hearts Silver 2

Autori: Shiro Amano

Data di uscita: 19 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 136

Formato: 14.5X21

Contiene: Kingdom Hearts 2

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828717348

8,00 €

SORA, PIPPO E PAPERINO INSIEME PER FERMARE L’OSCURITÀ…

…Tuttavia, anche le forze delle tenebre continuano la propria opera, corrompendo tutto ciò che si trova sulla loro strada! Nuova edizione per il manga di culto che unisce personaggi Disney all’avvincente universo targato Square Enix.

Topolino Junior 10

In omaggio una fantastica sorpresa di Topolino!

Disney Play 24

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 20 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 32

Formato: 20X26.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

7,90 €

Pirati

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 20 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 192

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,50 €

Molte volte nella storia di Paperopoli e Topolinia gli autori Disney hanno deciso di ambientare storie “piratesche”, ambientate nel passato e anche nel presente. Trovate qui una divertente selezione, con Zio Paperone e il gorgo del tritone, pubblicata per la prima volta nell’agosto 2004, e Pirati all’arrembaggio, della serie I mercoledì di Pippo.

Disney Big 170

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 20 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 416

Formato: 12.5X18.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,50 €

Con 416 pagine di fumetti, Disney Big si riconferma il mensile “maxi” per lettori che cercano storie piùo meno moderne, con un’ampia varietà di temi e autori. Come la divertente avventura Paperino e i frutti multigusto, di Carlo Panaro e Marco Meloni, in cui Paperino e Archimede sono alla ricerca della pianta su cui cresce un frutto a forma di stella che ha quattro sapori diversi…

Topolino 3470

+ Topolibro “La Matematica Raccontata da Topolino”

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 25 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Contiene: Topolibro “La Matematica Raccontata da Topolino”

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

9,00 €

L’ultimo numero della collezione dei Topolibri è dedicato alle storie a fumetti disneyane che affrontano il mondo dei numero come solo Topi e Paperi sanno fare, tra ironia e veridicità, avventura e rigore scientifico, e guest star d’eccezione (come Alessio Figalli – Phil Gallis).

Topolino 3470

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 25 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,20 €