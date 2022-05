Elden Ring e il forte richiamo al classico Nintendo 64 Super Mario World

La mappa del famigerato gioco Nintendo entra nel mondo di From Software, grazie all’utente @Lucky_BunTTV. Mario Bros infatti, potrebbe sentirsi a casa nel mondo di Elden Ring, che ha una notevole somiglianza con la “Terra dei Dinosauri” vista nell’iconico platform per SNES, Super Mario World.

Se avete giocato a Elden Ring, le somiglianze tra The Lands Between e Dinosaur Land sono troppo evidenti per essere ignorate. L’area di partenza di Lingrave a ovest, le lande desolate lovecraftiane di Caelid a sud e le cime dei Giganti a nord-est: tutto torna.

Mario nel corso degli anni ha visitato luoghi immensi durante la sua carriera videoludica: dal paradiso tropicale dell’Isola Delfino alle strade affollate di New Donk City, e persino lo spazio.

Senza un briciolo di paura nel cuore, il nostro idraulico preferito affronta le nuove sfide con gusto, ma pensiamo che resisterebbe nel vasto e mortale mondo delle “Terre di mezzo” di Elden Ring? La forza e il coraggio del personaggio ci porterebbe ad una risposta positiva, ma nulla è ancora deciso.

Naturalmente, se si confrontano direttamente le due mappe, ci sono chiare differenze nella geografia, ma nel complesso il layout di The Lands Between ci ricorda certamente quello di Dinosaur Land; evidentemente non siamo stati gli unici a pensarlo. In calce il post:

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive.

La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”.

Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.