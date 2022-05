Demon Slayer: le orribili figure dei personaggi scatenano il popolo del web

Demon Slayer, successivamente alla figure di Nezuko che ha destato scalpore e sdegno, arriva nuovamente nel campo delle figure, ma questa volta a sancire la news è la totale bruttezza dei prodotti, che come sempre ha scatenato la furia degli appassionati del manga sul web.

Un post di vendita sulla piattaforma Mercado Libre ha recentemente fatto tendenza dopo aver mostrato un paio di figure di dubbia qualità basate sui personaggi Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado dal franchise Kimetsu no Yaiba.

Le figure sono diventate di tendenza a causa del fatto che il loro design difficilmente assomiglia ai personaggi originali, mostrando anche una scarsa colorazione e attenzione ai dettagli.

Misurando circa 280 mm di altezza, il set di figure è disponibile al prezzo di 394 pesos messicani (circa 19 euro) e ha registrato un totale di cinque unità vendute al momento della pubblicazione di questo articolo.

Secondo la descrizione, il prodotto è fatto in Messico e comprende la figure del personaggio, due spade, la valigetta di Nezuko e Nezuko stessa, che è stata scolpita a misura di bambino e il cui aspetto è ancora più particolare di quello di Tanjiro.

Le cinque unità vendute saranno state aggiudicate da dei collezionisti del genere, che come dei falchi sanno bene il valore futuro che avranno questo genere di prodotti di dubbia qualità.

Tra prese in giro come “Mi scusi, la natività ha anche i Re Magi?”e “Sono di Kriketsu no Hayjaiiba?” gli appassionati si sono divertiti alla grande!

Ecco alcune foto per rendervi l’idea:

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020.

Fin dal suo esordio il titolo ha mostrato grandi doti narrative e il pubblico di certo non ha atteso per innalzarlo e preferirlo alle sue letture settimanali e mensili.

L’incredibile successo è avvenuto anche con la trasposizione in anime, e tra film è serie ha raggiunto inevitabilmente dei record assurdi e unici.

L’Autrice di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si diverte a rilasciare informazioni divertenti e sfiziose nelle pagine extra del suo manga, che questa volta mette a confronto la potenza dei Pilastri in un eventuale sfida a braccio di ferro.

Extra interessante, soprattutto se consideriamo che i personaggi presi in considerazione non si sfidano mai all’interno della storia originale e quindi, tramite l’autrice Koyoharu Gotouge, veniamo a conoscenza della loro forza, più nello specifico, testiamo la loro potenza in una sfida a braccio di ferro.