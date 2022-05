Demon Slayer è di nuovo al centro dell’attenzione, e questa volta non per buoni motivi.

Verso fine aprile Aniplex Plus ha annunciato il rilascio di una figure in scala 1/8 basata sul personaggio Nezuko Kamado (Onika Shinkouji Ver.) del franchise Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen ( Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba). District Arc ) per febbraio 2023 in Giappone.

Il design non è originale o esclusivo, poiché è completamente basato sulla copertina dell’undicesimo volume del manga da cui è tratto l’anime omonimo. Allo stesso modo in cui l’apparizione della nuova forma demoniaca di Nezuko Kamado ha acceso e scatenato la curiosità e i commenti dei fan dell’anime, anche questa nuova figure non è passata inosservata, e sui social network possiamo leggerne davvero di tutti i colori al riguardo.

L’utenza su Twitter ha condannato la nuova figure di Nezuko non adatta al collezionismo, dato che le accuse virano sulla sessualizzazione del personaggio: “Non si devono sessualizzare i minori! Anche se questo personaggio è una finzione, è imperdonabile!”, grida gran parte dell’utenza appassionata della serie e del mondo geek in generale.

Ovviamente non sono mancate le parole in difesa del franchise e della figure presa di mira, ammiccando alla posizione regolare, e quindi seduta di Nezuko, che oggettivamente non ha nulla di provocante e che l’accanimento assurdo verso un personaggio di finzione è davvero indicibile.

Le persone che affermano che questo sta sessualizzando Nezuko sono le stesse che impongono codici di abbigliamento per le donne perché non vogliono essere distratte. Smettila di vedere tutto come qualcosa di sessuale e maturo ».

” Adoro vedere le persone lamentarsi di disegni di fantasia di personaggi di fantasia, ma mi dà fastidio anche il fatto che sprechino l’aria lamentandosi della finzione “.

Il prodotto ha un’altezza di circa 121mm (contando l’altezza della base) e 100mm (contando solo la cifra), avrà un prezzo di 16.500 yen (circa 130 euro), ed è disponibile per la prenotazione sul sito ufficiale ( link ) a partire dal 26 marzo al 26 giugno del 2022.

La stagione 3 di Demon Slayer quindi adatterà l’arco del manga “Swordsmith Village”. Dopo aver combattuto Daki e Gyutaro – Upper Moon 6 – nella stagione 2, la spada Nichirin di Tanjiro, l’unica arma efficace contro i demoni, ha bisogno di serie riparazioni.

Crunchyroll ha rilasciato un trailer ufficiale per l’arco “Swordsmith Village” il 16 aprile, anche se sembra più un teaser. Il primo minuto e mezzo di questo trailer di tre minuti in totale, mostra spezzoni e dialoghi precedenti, prima di ramificarsi in un nuovo territorio.