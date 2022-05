One Piece, Kaido in versione Drago ha già una versione a colori

Su Reddit la strepitosa forma di Kaido visto nel recente capitolo 1048 è già alla portata di tutti e i colori inseriti in questa fan art omaggiano e mostrano allo spettatore tutta la potenza di Kaido.

Oda sta portando lo scontro ancora per le lunghe e tramite flashback esaltanti e commoventi sta delineando ancora una volta la figura del temibile imperatore, mostrando ai lettori addirittura una nuova forma: “Great Blazing Dragon Torch”.

In risposta al Gear Fifth di Rufy Kaido lancia una nuova forma drago, che su Reddit, tramite l’artista YAAAAASH_ possiamo ammirare già in versione a colori la tavola che sancisce l’arrivo della nuova versione, che in questo caso è rappresentata con colori piatti, puliti e dorati.

La sfocatura e le aggiunte di nero all’interno dell’illustrazione esaltano tutta la potenza dell’imperatore, che per l’occasione è stato anche colorato di blu elettrico, con sfocature e tagli neri davvero di classe, volte a coronare dei tributi e dei lavori maniacali per la “Great Blazing Dragon Torch”.

In calce potete ammirarli entrambi:

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.