Dragon Ball: guarda il Super Saiyan di livello 4 di Goku in stile Ukiyoe

Dragon Ball è in assoluto il manga più famoso degli ultimi trent’anni. Di fatto basti pensare che domina non solo tra coloro che l’hanno scoperto quando arrivò in Italia per la prima volta nei primi anni degli anni 90. La serie che narra le avventure di Goku si è fatto strada attraverso numerose generazioni che l’hanno scoperto successivamente.

Poi, si sa, i fan rendono una serie immortale oppure dimenticabile. Nel caso di Dragon Ball ci troviamo nella prima categoria.

La serie animata di Dragon Ball presenta Dragon Ball Z e GT. Dobbiamo tenere a mente che quest’ultimo è tutto fuorché canonico. Toriyama non ci ha messo mai mano, anche se è tra le saghe più apprezzate dai fan!

Oggi introduciamo un aggiornamento molto interessante che è simile a quello relativo all’illustrazione dello scontro tra Goku trasformato in Super Saiyan 3 contro Super Bu.

Questa volta il personaggio in questione è Goku Super Saiyan 4. Lo scimmione dalla pelliccia rossa! L’illustrazione è realizzata in stile Ukiyoe. Guardala di seguito!

Chien Chih Kang (Justin)art -Dragon ball Ukiyoe style pic.twitter.com/zPEajyDSWc — 簡志剛 (@Justin96636) May 3, 2022

L’artista, Justin96636, ha condiviso direttamente sulla propria pagina Twitter una nuova versione della trasformazione di Goku in Super Saiyan 4, con il gigante Oozaru che lo sostiene. Infatti la forma trova sicuramente le sue radici nel passato della Razza Saiyan.

Di conseguenza dava a Goku e Vegeta forme molto più pelose quando stavano combattendo contro nemici del calibro di Baby e Omega Shenron durante gli eventi della serie GT.

Goku ha dimostrato di essere ancora capace di trasformarsi in Super Saiyan di livello 4, in Super Dragon Ball Heroes. Durante l’arco che è della Missione Ultra God ne ha dato prova.

Gli spettatori quindi possono vedere un’altra battaglia tra Super Saiyan 4 e Super Saiyan Blue. Cosa avrà in serbo questa versione alternativa di Goku per la serie?

Sarà molto interessante scoprirlo anche perché Super Dragon Ball Heroes sta permettendo ai fan di rivedere tantissimi volti non proprio nuovi combattere contro personaggi provenienti da differenti spazio e tempo.