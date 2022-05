Allora la gente di questo pianeta è ancora viva. Cosa sta aspettando Kaaroth?

Così Raditz apre una delle saghe e storie più importanti di Dragon Ball, dato che sancisce un tassello importante proveniente dal passato di Goku, che attualmente è esplorato nella saga attuale di Dragon Ball Super.

La morte di Raditz, il fratello di Son Goku, è avvenuta all’inizio di Dragon Ball Z, ed è stato uno dei rari (forse unico) caso in cui Goku non si è pentito della morte di un nemico, tuttavia potrebbe essere stato un errore.

Grazie ad alcune rivelazioni epocali nell’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, la decisione di uccidere suo fratello non è solo un errore ma uno dei più grandi di sempre mai fatti dal protagonista, secondo alcuni nuovi pezzi del puzzle davvero rivelatori.

Goku appartiene ai Saiyan, una potente razza guerriera che si guadagna da vivere conquistando e vendendo pianeti. La forza è tutto per un Saiyan, e il loro potenziale di battaglia viene valutato alla nascita.

Il padre di Goku, Bardock, era un guerriero di bassa classe che mostrò un grande potenziale e morì cercando di impedire al tiranno galattico Freezer di distruggere il pianeta dei Saiyan, Vegeta.

Bardock aveva due figli: il maggiore, Raditz, era in missione su un altro pianeta quando Freezer distrusse Vegeta; Goku era solo un bambino, ma fu mandato in una capsula spaziale sulla Terra poco prima che il suo pianeta esplodesse.

Anni dopo, Raditz (che era stato informato della posizione di Goku dai loro genitori) arriva sulla Terra e cerca di riportare suo fratello minore verso la razza Saiyan. Nel processo, dice a Goku (che ha perso i suoi ricordi dopo l’arrivo sulla Terra) della sua eredità Saiyan, aprendo la strada ai futuri sviluppi della saga

Così il fratello di Goku annuncia l’arrivo dei Saiyan prima di esalare il suo ultimo, vendicativo respiro.

Goku a tal proposito non esprime alcun rimpianto per aver ucciso suo fratello, né il desiderio di riportarlo indietro in nessun momento usando le sfere del drago.

Il comportamento di Goku è strano perché, a differenza degli altri Saiyan, Goku è gentile, misericordioso, e spesso esprime il desiderio di lasciar vivere i suoi avversari. Il disinteresse di Goku verso il fratello, tuttavia, potrebbe essere stato un grande errore.

In Dragon Ball Super capitolo 83, un flashback mostra la lotta di Bardock contro Gas sul pianeta Cereal. Il Saiyan sta combattendo per proteggere Granolah e Monaito, un Namecciano, che usa le Sfere del Drago per concedere a Bardock un desiderio. Rifiutando qualsiasi aiuto nella lotta, Bardock desidera che i suoi figli prosperino nel futuro e crescano sani e forti.

Applicato a Goku, il desiderio ha senso perché diventerà uno dei più forti combattenti dell’universo e un eroe che ha salvato la galassia molte volte. Tuttavia, sembra che il desiderio non sia riuscito a raggiungere Raditz, considerando la sua breve vita passata al servizio di Freezer.

Potrebbe benissimo essere, quindi, che anche Raditz fosse destinato a fare grandi cose, proprio come Goku, ma la sua morte per mano del fratello lo ha fermato sul nascere.

Il paragone con Vegeta è impressionante: Goku ha donato a Vegeta una seconda possibilità, e il principe dei Saiyan ha finito per diventare il suo più caro amico e il suo pari in termini di potenza.