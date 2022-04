Il film ha una linea temporale chiara e potenzialmente concisa, dato che sappiamo che si posizionerà all’interno degli eventi narrati nel manga.

In Dragon Ball Super: Super Hero Goten e Trunks saranno adolescenti e a tal proposito il pubblico si è già chiesto quale sarà la timeline ufficiale del film, e fortunatamente abbiamo già una risposta.

Ora grazie ad una promo ufficiale, possiamo avere dei chiarimenti sulla linea temporale ufficiale del prossimo film, che a quanto pare si pone tra gli eventi del manga, esplorando nuovamente il rapporto tra Piccolo e Gohan, rimasto sepolto da molto tempo.

Mentre Goten e Trunks non hanno combattuto direttamente contro Moro, durante la saga sono stati mostrati come bambini, mentre continuavano a proteggere l’isola 17 dando una mano ai Guerrieri-Z nella loro battaglia contro il Temibile nemico che divorava i Pianeti.

I due ragazzini non sono ancora stati mostrati durante la saga attuale, ovvero quella Granolah, e anche Gohan e Piccolo non appaiono nella storyline con il cacciatore di taglie intergalattico e l’organizzazione criminale conosciuta come Heeters, lasciando molti a chiedersi se forse sono adolescenti a questo punto del manga i figli minori di Goku e Vegeta.

La domanda e il dubbio attuale rimane capire se gli eventi di Super Hero si svolgono dopo l’Arco Granolah o prima di esso.

Se il prossimo film del franchise dovesse svolgersi dopo la Saga di Granolah, è possibile che il film potrebbe essere in grado di inserire anche l’ultima trasformazione di Vegeta, Ultra Ego, che sarebbe la prima volta che siamo stati in grado di vedere la nuova forma del Principe Saiyan portata nel mondo dell’animazione.

#DragonBallSuperSuperHero V Jump June SPECIAL:

"Gohan's Growth" as seen from Piccolo's eyes!!

Also, note that there's Moro arc Piccolo at the end.

So… the movie is actually set after Moro! 👀🔥

Scan: @DbsHype1 pic.twitter.com/zsQWKM0qkC

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 27, 2022