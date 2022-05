Abbiamo spesso discusso di Jujutsu Kaisen 0 non solo per la sua egregia qualità ma anche per gli incredibili incassi al botteghino che sta ottenendo in USA e Giappone. Ad oggi, successivamente all’essersi posizionato come il decimo film anime con più incassi di sempre, raggiunge la settima posizione, vicino a dei veri e propri giganti.

La pellicola curata da Studio MAPPA entra al settimo posto della classifica assieme a Wheatering With You – 2019, Ponyo – 2008, Il Castello Errante di Howl – 2004, Your Name – 2016, La Città Incantata – 2001, Demon Slayer: il treno Mugen – 2020. (riordinati tutti dalla sesta posizione fino alla prima).

Demon Slayer continua il suo primato, e il record stratosferico ottenuto durante la pandemia ha spinto sempre più produzioni ad investire nel campo cinematografico anime, ripercorrendo la strada del successo.

Ricordiamo che Jujutsu Kaisen 0 è ancora presente nelle sale nipponiche e in 4 mesi di presenza ha mantenuto sempre una top 10. Nella sua terra natia il prequel di Jujutsu Kaisen ha raggiunto la cifra di ¥13.547.869.790 (all’incirca poco meno di €100.000.000).

Se parliamo di incassi totali invece ci aggiriamo sugli €174.050.533,72 superando così Stand By Me Doraemon, che ferocemente slitta a ribasso di qualche posizione. Ricordiamo che il film è uscito solo in Giappone e negli USA quindi gli incassi totali si alzeranno ulteriormente quando arriverà nelle sale di tutto il mondo.

In Italia è stato Crunchyroll ha dichiarare durante il Napoli Comicon che il film sarà caricato in streaming sulla piattaforma, con qualche dubbio ancora vivido sulla versione doppiata in italiano.

Jujutsu Kaisen è manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla famosissima rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati nei classici volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Un adattamento anime di 24 episodi realizzato da MAPPA è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021, e pubblicato su Crunchyroll per lo streaming al di fuori dell’Asia.