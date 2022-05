Magic Press ha comunicato le uscite previste per Maggio 2022 nelle sue linee manga, ovvero le etichette 801, Shojo, MX e Black Magic.

Ecco tutte le novità della casa editrice

Questo mese usciranno due edizioni di “Finder 11: Limite estremo nel mirino – Edizione deluxe”, entrambe in tiratura limitata:

Finder 11: Limite estremo nel mirino – Edizione deluxe , che potrete trovare solo in fumetteria e sul sito Magic Press;

Finder 11: Limite estremo nel mirino – Edizione deluxe – Esclusiva Amazon, che potrete trovare , che potrete trovare solo su Amazon

Le uscite manga Magic Press di Maggio 2022

801

FINDER 11 – EDIZIONE DELUXE

8,50 €

Autrice: Ayano Yamane

13×18 cm, 192 pp + albetto spillato, brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-05-05

Dopo essere riusciti a scappare dall’isola deserta sulla quale erano naufragati, Akihito e Asami, loro malgrado, devono separasi di nuovo. Asami è infatti inseguito da pericolosi agenti di organizzazioni avversarie e la sua priorità è diventata proteggere Akihito dalle pallottole nemiche.

Come per le altre edizioni deluxe, anche a questo undicesimo volume in tiratura limitata è allegato un albetto con una storia extra!

FINDER 11 – EDIZIONE DELUXE – ESCLUSIVA AMAZON

8,50 €

Autrice: Ayano Yamane

13×18 cm, 192 pp + albetto spillato, brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-05-05

L’edizione in esclusiva per la piattaforma Amazon comprende l’albetto spillato come l’edizione deluxe semplice, ma ha una copertina variant che sarà disponibile solo su Amazon.

BARBARITIES VOL.1 (DI 4)

7,90 €

Autrice: Tsuta Suzuki

13×18 cm, 242 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-05-05

C’era una volta una terra lontana, un raffinato paese straniero dove il passatempo preferito di dame e gentiluomini è mettere il naso negli intricati affari di corte. Il visconte Adam viene scelto come guardia del corpo di un importante lord e finisce per innamorarsi dell’affascinante nipote di questo, e nel frattempo il successore al trono si invaghisce di un suo aiutante.

Intrighi di corte, amori e disamori in una nuova serie yaoi che entra a far parte della collana 801!

Linea shojo

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL RE DELLE BESTIE VOL.5

6,50 €

Autrice: Yu Tomofuji

11,5×17,5 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-05-12

Sariphi ha superato egregiamente un’altra prova per essere ufficialmente riconosciuta come regina, ossia accogliere al palazzo reale il terribile ed esigente conte Galois. La sua riuscita nell’impresa, tuttavia, ha dato non poco fastidio al primo ministro Anubis, che sembra tenere fin troppo all’incolumità del principe. Quale storia si cela dietro lo strano rapporto tra il re e Anubis?

L’INGANNO DI FREYA VOL.3

6,50 €

Autrice: Keiko Ishihara

11,5×17,5 cm, 192 pp, brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-05-12

Dopo aver perso tutte le persone a lei care per mano del potente regno di Sigurd, Freya ha solo un modo ristabilire una parvenza di giustizia nel mondo: utilizzare la sua rabbia per combattere fino all’ultimo sangue come un vero comandante dell’esercito. I suoi soldati, esausti dai molti giorni di battaglia, subiscono un duro attacco dalle catapulte nemiche ed è a questo punto che Freya deve farsi furba e mettere in pratica le strategie che ha imparato. Riuscirà la giovane eroina a riportare la pace nel regno di Tyr?

SKIP BEAT! VOL.14

6,50 €

Autrice: Yoshiki Nakamura

11,5×17,5 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-05-12

Dopo aver studiato e recitato insieme, Ren si rende finalmente conto di quello che prova per Kyoko, e questi sentimenti, per lui nuovi, lo spaventano. Nel frattempo, Kyoko partecipa a un programma serale in cui incontra la band rivale di Sho Fuwa, ma la spavalderia dei giovani musicisti e il carattere fumantino dell’aspirante attrice fanno contatto e rischiano di generare un cortocircuito!

Eccoci al quattordicesimo volume della sfavillante sfida di Kyoko nel mondo dello show business!

MX

REDO OF HEALER VOL.7

6,90 €

Autori: Rui Tsukiyo, Soken Haga

13×18 cm, 192 pp, brossura, bianco e nero e colori

Disponibile dal: 2022-05-12

Dopo aver ottenuto alcuni degli oggetti più potenti esistenti al mondo, la vendetta di Keyarga sembra imminente. Ma tra il campione della cura e il suo obiettivo si frappone Norn, sotto le cui dolci sembianze si nasconde il demonio che è a capo dell’operazione “Purificazione di Branicca”, grazie alla quale tutti i demoni presenti in città verranno massacrati. Keyarga farà di tutto per impedire alla sua nemica di compiere la carneficina, ma sarà abbastanza potente per sconfiggerla?

L’HAREM ALLA FINE DEI MONDI VOL.1

6,90 €

Autore: Shachi Sogano, Issei Hyoju

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-05-12

Michio è un appassionato di videogiochi e si ritrova improvvisamente a vivere in un mondo che sembra uscito da uno dei suoi giochi preferiti. Invece di farsi prendere dal panico, coglie l’occasione per usare le abilità del gioco che conosce bene e sfruttarle a proprio vantaggio, conducendo una vita da sogno in un harem da lui creato.

Hyoujiu Issei entra nella scuderia Magic Press con una serie isekai “da fine del mondo”!

Black Magic

CHITOSE

12,00 €

Autore: Yuki Seto

15×21 cm, 200 pp., bianco e nero e colori, brossura

Disponibile dal: 2022-05-12

Chitose e Keisuke si piacciono da sempre, ma nel loro club di arte ci sono una coppia, fratello e sorella, molto libertino e piuttosto invadente. Keisuke vorrebbe provarci seriamente con Chitose, ma la presenza di due intraprendenti fratelli sembra bloccarlo. Riusciranno i due a fare coppia prima o poi? Yuki Seto, autore di “Stretta” e “Allargando”, torna con il suo più recente lavoro!