Magic Press ha comunicato le uscite previste per Aprile 2022 nelle sue linee manga, ovvero le etichette 801, Shojo e MX.

Ecco il comunicato della casa editrice, ricordandovi che potete consultare le uscite di Marzo qui.

Diamo il benvenuto alla primavera con due novità della linea manga in uscita ad aprile: dopo l’annuncio dell’uscita dell’anime arriva in fumetteria il primo oscuro volume di The eminence in shadow, di Daisuke Aizawa e Anri Sakano, ma a rischiarare l’atmosfera ci penserà 36000 secondi al giorno, che con il suo “club degli sfigati” vi farà rivivere gli anni di scuola sotto una nuova luce!

Le uscite manga Magic Press di Aprile 2022

801

KABUKI-CHO BAD TRIP VOL.2

6,90 €

Autrice: Eiji Nagisa

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e ero e colori

Disponibile dal: 2022-04-07

Dopo essersi conosciuti in un host club, Toru e Mizuki sono diventati una coppia a tutti gli effetti, ma questo vuol dire che Toru, lo spogliarellista più richisto di tutta Kabuki-cho, dovrà trovarsi un lavoro più onesto. Nel frattempo, a Mizuki viene chiesto di recitare in un film drammatico, ma anche l’ambiente del cinema è pieno di tentazioni e rimanere fedeli l’uno all’altro non sarà facile per i due fidanzati novelli. Secondo volume di una delle serie BL più apprezzate dell’anno!

IL MATRIMONIO DI LALA VOL.4

6,90 €

Autrice: Tamekou

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero e colori

Disponibile dal: 2022-04-07

Lamudan lascia la famiglia del suo sposo Uruji e viene accolto come Lala nella casa chiusa della città di Minxin. Proprio quando sembra aver trovato un equilibrio con le ragazze che lavorano lì, incontra nuovamente Uruji e i sentimenti nei suoi confronti diventano sempre più confusi.

Quarto volume di una delle serie più apprezzate della mangaka Tamekou!

Linea shojo

36000 SECONDI AL GIORNO VOL.1

6,50 €

Autrice: Ryoko Fukuyama

11,5×17,5, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-04-14

In una scuola femminile c’è un gruppo di studenti che ogni pomeriggio si riunisce in un club per soli maschi nel doposcuola. Gli argomenti di conversazione del circolo super segreto risentono molto della maggioranza femminile della scuola e vanno da quale sia la serie shojo migliore sul mercato all’armadietto più glamour della scuola! Dopo “Last game” e il fortunato “Skip Beat!”, una nuova serie arricchisce la linea shojo Magic Press Edizioni!

LAST GAME VOL.4

6,50 €

Autrice: Shinobu Amano

11,5×17,5 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-04-14

La situazione tra Kujo e Yanagi, dopo la strana dichiarazione di quest’ultimo, sembra essere piuttosto tesa e mantenere un atteggiamento distaccato è molto difficile per i due amici d’infanzia. Nel frattempo, nel club di astronomia l’ambiguo Soma organizza una festa strepitosa, in cui verranno alla luce rivelazioni interessanti sul suo passato.

SKIP BEAT! VOL.13

6,50 €

Autrice: Yoshiki Nakamura

11,5×17,5 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-04-14

La carriera di Kyoko nel mondo del cinema e della recitazione, tra alti e bassi, sembra affermarsi sempre di più, ma i sentimenti che la ragazza inizia a provare per un suo collega rischiano di mandare all’aria tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Kyoko sceglierà l’amore o la carriera?

Continua l’ascesa della nostra eroina nello sfavillante mondo dello show business!

MX

THE EMINENCE IN SHADOW VOL.1

6,90 €

Autori: Daisuke Aizawa, Anri Sakano

13×18 cm, 192 pp, brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-04-14

Esistono degli uomini che vivono una vita come tante altre alla luce del sole e una vita segreta nell’ombra, fatta di grandi poteri e piani orditi dietro le quinte del mondo comune. Cid si allena per diventare una di quelle che vengono chiamate “eminenze nell’ombra”, ma, nonostante l’intenso allenamento, la vera rivelazione avviene solo dopo un gravissimo incidente, in seguito al quale acquisisce poteri straordinari che gli permetteranno di combattere ogni tipo di entità, demoni compresi, rimanendo celato nell’oscurità. Una nuova serie isekai si aggiunge alla linea manga di Magic Press Edizioni, in uscita assieme all’anime.

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA TRIANGOLARE VOL.4

6,90 €

Autrice: Tomoko Yamashita

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-04-07

Tra cacciatori di fantasmi e fattucchiere liceali, i mestieri dei protagonisti di “Il buio oltre la finestra triangolare” sono tutt’altro che rassicuranti. Il mistero si fa sempre più fitto sulle maledizioni lanciate da Erika Hiura, ma Mikado e Hiyakawa hanno delle doti sovrannaturali che combinate insieme valgono più dell’intera sezione omicidi di Scotland Yard! Quarto volume della serie a fumetti che ha ispirato l’anime distribuito su Crunchyroll.

ADEKAN VOL.14

7,90 €

Autore: Tsukiji Nao

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero

Disponibile dal: 2022-04-14

L’eccentrica serie di Tsukiji Nao arriva al quattordicesimo volume, tra melodrammatiche storie dalle sfumature erotiche e scene dalla bizzarra e sconclusionata comicità. Shiro è finalmente riuscito a raggiungere la sua bella, ma il lieto fine è ancora lungi dall’essere annunciato, mentre il fan club di Anri è più scatenato che mai e i disordini causati dalla fazione Shiro che si scontra con quella di Anri sono all’ordine del giorno.