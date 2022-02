Magic Press ha comunicato le uscite previste per Marzo 2022 nelle sue linee manga, ovvero le etichette 801, Shojo, MX e Black Magic.

Ecco il comunicato della casa editrice, ricordandovi che potete consultare le uscite di Febbraio qui.

Diamo il benvenuto ai primi giorni di primavera con due attesissimi ritorni nella collana 801: infatti questo mese uscirà sia il secondo volume di Il ragazzo dietro la mascherina, una delle novità BL più apprezzate negli ultimi mesi, sia il decimo volume di Trattami con dolcezza (finalmente!). Per la linea shojo usciranno volumi per tre serie che stanno appassionando sempre di più i nostri lettori: Skip Beat! vol.12, dove Kyoko inizierà a rendersi conto dei sentimenti che prova per Sho (…forse…); La principessa sacrificale e il re delle bestie vol.4, che vede Sariphi impegnata in una nuova sfida per diventare degna regina del regno dei demoni; L’inganno di Freya vol.2, dove Freya si sente sempre più a suo agio nei panni del principe Edward Infine, la vendetta di Keyaru/Keyarga diventa sempre più concreta in Redo of Healer vol.6, dove il nostro guaritore si ritroverà faccia a faccia con la campionessa della spada Blade.

Le uscite manga Magic Press di Marzo 2022

801

IL RAGAZZO DIETRO LA MASCHERINA VOL.2

6,90 €

Autrice: Mitsuru Sangou

13×18 cm, 192 pp., bianco e nero, brossura

Disponibile dal: 2022-03-03

Il timido Sayama nasconde tutto il giorno il volto dietro una mascherina, ma Saikawa è riuscito a guadagnarsi la sua fiducia e a diventare il suo ragazzo. Tuttavia, sono ancora tanti i lati oscuri del passato di Sayama che Saikawa vorrebbe scoprire e i due ragazzi devono ancora imparare a conoscere sé stessi e a esplorare il loro rapporto.

Secondo volume di una delle novità BL più apprezzate nell’ultimo anno!

TRATTAMI CON DOLCEZZA VOL.10

6,90 €

Autrice: Yonezou Nekota

13×18 cm, 192 pp., brossura, bianco e nero e colori

Disponibile dal: 2022-03-03

Maya e Nemugasa comprano finalmente le fedine che suggelleranno il loro amore, mentre Okino e Kutani sono ancora agli inizi della loro storia.

Dopo una lunga attesa, tornano le avventure di Maya e Nemugasa, nella serie più longeva della Nekota sensei. Dall’autrice di Electric Delusion, e Trappola irresistibile, una delle artiste favorite del panorama BL mondiale.

Linea shojo

SKIP BEAT! VOL.12

6,50 €

Autrice: Yoshiki Nakamura

11,5×17,5 cm, 192 pp, bianco e nero, brossura

Disponibile dal: 2022-03-10

La più grande sfida che Kyoko ha dovuto affrontare finora è stato il remake di una fiction amatissima dal pubblico, in cui ha potuto lavorare al fianco di attori affermati. L’amore per la recitazione le ha fatto quasi dimenticare il motivo per cui si è lanciata nel mondo del cinema, ossia vendicarsi di Ren Tsuruga… quasi! Infatti continua a incappare in Ren in ogni progetto in cui viene coinvolta. Continua l’ascesa di Kyoko nello sfavillante mondo dello show business!

LA PRINCIPESSA SACRIFICALE E IL RE DELLE BESTIE VOL.4

6,50 €

Autrice: Yu Tomofuji

11,5×17,5 cm, 192 pp, bianco e nero, brossura

Disponibile dal: 2022-03-10

Le sfide che Sariphi deve superare per dimostrare di essere degna della corte dei demoni sembrano non dover finire mai: l’arrivo a palazzo di un duca conosciuto per il disprezzo che prova per gli umani come lei la mette a dura prova e il giudizio di lui sulla nuova regina sembra essere di fondamentale importanza affinché Sariphi venga riconosciuta come legittima regnante. Riuscirà Sariphi a farsi valere davanti ai grandi del Regno?

L’INGANNO DI FREYA VOL.2

6,50 €

Autrice: Keiko Ishihara

11,5×17,5 cm, 192 pp, bianco e nero, brossura

Disponibile dal: 2022-03-10

A causa della somiglianza con Edward, il defunto principe di Tyr, la giovane Freya è stata chiamata a sostituirlo per evitare la conquista da parte del regno di Sigurd. La ragazza non è abituata alle usanze di corte, e farsi passare per un principe navigato in questioni guerresche le risulta piuttosto arduo. Ombre oscure, intrighi di corte, nuovi amici che potrebbero non rivelarsi tali… riuscirà Freya a guidare l’esercito di Tyr contro il potente regno di Sigurd?

MX

REDO OF HEALER VOL.6

6,90 €

Autori: Soken Haga, Rui Tsukiyo

13×18 cm, 192 pp., bianco e nero, brossura

Disponibile dal: 2022-03-10

La situazione a Branicca, città in cui demoni e umani convivono, si fa sempre più tesa. Eve, la nuova arrivata nel gruppo del guaritore Keyarga, ha una consistente taglia sulla testa, ma potrebbe essere il tassello mancante per arrivare al re dei demoni. Nel frattempo, Keyarga assume le fattezze di una giovane e bellissima ragazza per mettere in atto la sua vendetta sulla sadica Blade.

La vendetta prosegue!