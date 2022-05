I mangaka Boichi, Hiro Mashima e Chuya Koyama firmano il poster giapponese di Doctor Strange

I Marvel Studios Japan hanno rilasciato tre nuove immagini promozionali di Doctor Strange in the Multiverse of Madness firmate da tre famosi mangaka: Boichi, Hiro Mashima e Chuya Koyama.

Boichi ha recentemente completato il suo lavoro sulla serie Dr. Stone, mentre Hiro Mashima è il creatore di Fairy Tail ed Edens Zero, e infine Chuya Koyama è l’autore dell’acclamato Space Brothers. Tutti e tre gli artisti hanno disegnato la versione del Marvel Cinematic Universe dello Stregone Supremo nei loro stili distinti. Le tre illustrazioni sono state rivelate sul Twitter ufficiale dei Marvel Studios Japan e sono state rilasciate per promuovere l’imminente premiere di Doctor Strange in the Multiverse of Madness nella regione.

Boichi è un artista sudcoreano che ora è meglio conosciuto per aver creato Dr. Stone, l’opera pubblicata nella serie Weekly Shonen Jump, che è stata presentata per la prima volta nel 2017 e ha concluso la sua storia all’inizio di quest’anno. Sta anche realizzando le illustrazioni per lo spinoff di One Piece episode A.

Chuya Koyama è il creatore di Space Brothers, una premiata commedia manga su due fratelli che sognano entrambi di andare nello spazio. Il manga di Koyama è stato adattato sia in una serie anime di 99 episodi che in un film TV dal vivo.

Hiro Mashima è probabilmente il più noto del trio ed è il creatore di Fairy Tail, un manga fantasy che ha venduto oltre 72 milioni di copie in tutto il mondo. Attualmente sta lavorando alla sua ultima serie, l’avventura fantascientifica Edens Zero, la cui serializzazione è iniziata nel 2021 ed è ancora in corso.

La Marvel fa molto affidamento sul talento dei mangaka per promuovere il sequel di Doctor Strange in Giappone. Oltre alla nuova opera d’arte, lo studio ha recentemente rivelato una collaborazione promozionale con Hololive, un team di alcuni dei Vtuber (youtuber virtuali) più famosi al mondo. Gli streamer ospiteranno uno speciale live streaming per promuovere il nuovo film, che includerà una visita al caffè pop-up giapponese a tema Doctor Strange, oltre a una discussione sul film originale di Doctor Strange e sul suo prossimo sequel. Un poster per il crossover presentava personalità virtuali come Shirakami Fubuki, Inugami Korone e Laplus Darkness.