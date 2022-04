Moon Knight: i fan scovano un vecchio manga dedicato al personaggio

Il rapporto tra la Marvel e il Giappone è sempre stato travagliato, basti pensare infatti alle vecchie serie di Spider-Man e Captain America, che nel corso del tempo sono diventate delle vere e proprie icone trash. Ora a quanto pare tocca anche a Moon Knight ma con una veste e un volto totalmente diverso dal solito.

La serie Disney+ con Oscar Isaac ha riportato in auge il personaggio, e proprio a tal proposito i fan hanno scoperto un vecchio fumetto prodotto in collaborazione tra Marvel e Toei. Il manga risale al periodo che va tra il 1979 e il 1980, e a quanto pare l’azienda giapponese aveva anche in mente di realizzarci un anime.

Purtroppo sul personaggio non è stato realizzato molto da come possiamo ampiamente notare, visto che il ritrovamento sembra un vero e proprio pezzo d’epoca. Ovviamente questa scoperta ha sorpreso i fan, che sperano di poter leggere un manga con protagonista Marc Spector, magari in un crossover con Sailor Moon.

A detta di alcuni, il personaggio di Moon Knight andrebbe bene in una storia con Skull Man (personaggio creato da Shotaro Ishinomori che ha poi ispirato il primo Kamen Rider) e Fantaman (introdotto per la prima volta in un romanzo di Takeo Nagamatsu del 1930).

still find it crazy how the moon knight manga/pre-production work on the cancelled japanese tv series is still out in the world somewhere pic.twitter.com/xj2R7yLn0t — regan ☥ (@FlSTOFKHONSHU) March 23, 2022

Was there a Sailor Moon crossover, or were they just wasting everyone's time? — Godzilla is not dead (@seilamano1992) April 14, 2022

La serie di Moon Knight prodotta dai Marvel Studios è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ e l’enorme successo ottenuto ha condotto a incredibili omaggi, come quello del mangaka Sui Ishida, autore della fortunata serie Tokyo Ghoul, il quale ha voluto dedicare una meravigliosa illustrazione al Vigilante della casa delle idee.

Nonostante le due serie possano sembrare completamente opposte, se consideriamo alcune ambientazioni e alcuni temi, insieme al ritmo della narrazione fuso al fatto che i due protagonisti soffrono del disturbo dissociativo dell’identità, possiamo notare un forte avvicinamento delle due storie.

Infatti Marc Spector di Moon Knight, interpretato nella serie da Oscar Isaac, continua a manifestare nuove personalità, mentre dall’altra Ken Kaneki si ritrova inizialmente a dover fare i contri con il voler essere un bravo ragazzo e il seguire gli istinti sanguinosi da ghoul.

Sui Ishida ha subito confermato il suo amore verso il personaggio di Spector, insieme alla resa visiva di Moon Knight ambientata in un mondo oscuro e tormentato. Proprio per questo il mangaka ha deciso di omaggiare la serie Marvel con una illustrazione a dir poco straordinaria.