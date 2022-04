The Mandalorian è stato un enorme successo di pubblico e critica e proprio per questo Disney ha infatti avviato una collaborazione con Gangan Comics, che produrrà un adattamento manga della serie.

Successivamente ad un fumetto Marvel dedicato al personaggio, Disney ha cominciato una collaborazione con Square Enix, presentando l’adattamento manga in questione che sarà presentato il 25 maggio 2022 sulla rivista Big Gangan della famosa holding nipponica di casa Square.

Il mangaka Yuusuke Oosawa si occuperà dell’adattamento manga di The Mandalorian, autore esperto in sci-fi, formatosi sulle opere antecedenti come Six Bullets, Green WorldZ e Dr. Duo.

Per quanto riguarda l’adattamento di Star Wars: Vision invece, saranno presenti altri autori:

Haruichi (Star Wars Leia, Principessa di Alderaan) disegnerà un adattamento di Lop and Ochō nel numero di luglio, Keisuke Sato (manga di Little Witch Academia) disegnerà un adattamento di The Twins nel numero di settembre, Kamome Shirahama (Witch Hat Atelier), che ha creato i disegni dei personaggi per il cortometraggio The Elder nell’antologia e lo stesso Ōsawa lavoreranno anche all’adattamento manga di Star Wars: Visions.

Star Wars: Visions è una serie original net anime del 2021 prodotta da Lucasfilm Animation e da sei studi d’animazione giapponesi: Kamikaze Douga, Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production I.G. e Science Saru. La serie è composta di nove episodi che raccontano altrettante storie sull’universo di Guerre stellari viste dalla prospettiva dei migliori creatori di anime. È stata pubblicata in tutto il mondo su Disney+ il 22 settembre 2021.

La terza stagione di The Mandalorian gioca una carta meravigliosa: Christopher Lloyd, il celebre attore farà parte del cast della serie Disney+ ormai arrivata alla sua terza stagione, dopo le prime due ampiamente promosse dal pubblico.

Un aggiunta incredibile per la serie con protagonista Pedro Pascal, che di certo farà felice tutti i fan di Star Wars. L’attore noto per la sua immortale performance nella trilogia di Ritorno al Futuro avrà un ruolo da guest star ancora non definito, nella serie ideata da Jon Favreau.

L’universo è in continua espansione e dopo The Mandalorian sta per approdare su Disney+ anche la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi, lo storico Maestro Jedi di Luke Skywalker interpretato ancora una volta da Ewan Mc Gregor, che ha donato il volto al personaggio nella trilogia prequel.

Tramite le ultime dichiarazioni scopriamo che il protagonista non sarà l’unico Jedi all’interno della serie.

