Weekly Shonen Jump annuncia l’arco finale di una serie manga?

La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a volte annuncia novità che fanno felici i lettori, ma altre volte ne annuncia altre che sono un po’ tristi. Oggi purtroppo riportiamo una non molto felce in quanto un altro importante franchise può essere giunto ad una fase conclusiva.

Si tratta del manga Mashle: Magic and Muscles di Hajime Komoto. Dopo l’ultimo volume del manga, il mangaka che pubblica su Weekly Shonen Jump, in un primo momento aveva anticipato scherzosamente la fine imminente della serie. L’ultimo aggiornamento, però, sembra confermare quanto aveva detto.

La conferma giunge dall’insider WSJ_manga che pubblica direttamente su Twitter il messaggio speciale di Komoto. Di seguito ecco il messaggio del mangaka:

Hajime Komoto has confirmed in MASHLE's Volume 11 Afterword that the series is entering its Final Arc. pic.twitter.com/UkP3RfhPcU — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 1, 2022

Ora possiamo dirlo con certezza. Mashle si sta avviando verso il suo arco narrativo conclusivo e viene annunciato con l’uscita dell’11 volume!

Pubblicato sulla rivista Shonen Jump nel 2020, ha da poco superato il suo centesimo capitolo e sembrava che il manga stesse preparando la battaglia finale.

Questo periodo è davvero pieno di addii vicini che rattristano i fan. Non solo Mashle, ma anche My Hero Academia di Kohei Horikoshi, Golden Kamui di Satoru Noda, recentemente terminato su Weekly Young Jump, e Black Clover, che darà il via al suo arco finale dopo una pausa di tre mesi sono nella stessa situazione.

Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Hajime Kōmoto, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal gennaio 2020.

In Italia la serie è stata annunciata al Lucca Comics & Games 2020 e viene pubblicata dal 27 ottobre 2021 da Star Comics.