Jujutsu Kaisen 0: guarda il merchandising di Sanrio su Gojo

Nel film Jujutsu Kaisen 0, Gojo ha preso parte a diverse battaglie e momenti importanti nell’ultimo film prequel del franchise.

Lo stregone bendato è destinato a svolgere un ruolo centrale nella prossima seconda stagione dell’adattamento anime.

Il franchise shonen sta collaborando con Sanrio, la compagnia dietro Hello Kitty, per creare i peluche più adorabili creati su Gojo.

Il ruolo di Gojo in Jujutsu Kaisen 0 è significativo. Non solo perché lo stregone indossava una fascia di colore diverso.

Ricordiamo che la storia ruota attorno al giovane Yuta Okkotsu, piuttosto che Yuji Itadori. Il film prequel vede Satoru interpretare ancora una volta il ruolo di mentore. Allo stesso tempo tenta di plasmare una nuova generazione di combattenti in grado di combattere le minacce soprannaturali.

Con Gojo che deve combattere contro il suo ex migliore amico Seto, che è diventato un nemico nel tentativo di cancellare dalla faccia della Terra tutti gli utilizzatori di energia non accusati, il film regala alcuni dei momenti più importanti di Satoru nel franchise.

L’utente Twitter Kaikaikitan ha condiviso il nuovo merchandising crossover tra Gojo e Sanrio di Jujutsu Kaisen.

Ci saranno nuovi peluche in arrivo per celebrare il grande primo film del franchise Shonen che racconta la tragica storia di Yuta Okkotsu e avrà alcune importanti implicazioni per il futuro del serie:

New Jujutsu Kaisen 0 Movie x Sanrio Collaboration Plushies! pic.twitter.com/tTKzRDJA5L — shiro (@kaikaikitan) April 28, 2022

Al momento un nuovo film non è stato annunciato dopo il successo di Jujutsu Kaisen 0. La seconda stagione dell’adattamento anime di Studio MAPPA dovrebbe arrivare il prossimo anno nel 2023.

Il manga continua a raccontare la storia di Yuji Itadori e i suoi amici. I protagonisti cercano altre dita maledette di Sukuna. Tutti gli appassionati si aspettano alcune grandi rivelazioni quando la serie televisiva tornerà.

Ricordiamo che Jujutsu Kaisen è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018.

I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.