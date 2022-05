L’Attacco dei Giganti: Wit Studio dovrebbe tornare a occuparsi dell’anime?

Tutti gli appassionati che seguono l’anime de L’Attacco dei Giganti, la quarta e ultima stagione della serie anime è prodotta da Studio MAPPA. Parliamo degli stessi creatori che si occupano dell’adattamento anime di Jujutsu Kaisen e dell’attesissimo anime Chainsaw Man.

La serie televisiva del manga di Hajime Isayama è stata realizzata dalla prima fino alla terza stagione da Wit Studio. Da allora è passato a artisti del calibro di The Ranking of Kings e Spy x Family. Però con l’avvicinarsi degli episodi finali della serie, forse è tempo che Wit ottenga un ultimo tentativo con Eren, Armin e Mikasa.

Per essere chiari, questo non vuol dire che Wit Studio dovrebbe sostituire Studio MAPPA. Piuttosto si intende che ci potrebbero essere molte opportunità che la casa di animazione torni per la storia negli ultimi episodi.

Piuttosto che gestire un intero episodio o le ultime quattro puntate, Wit potrebbe essere coinvolta per un segmento specifico di uno degli episodi finali. Sarebbe un modo per omaggiare il duro lavoro svolto nel corso delle prime tre stagioni.

Con la battaglia finale che va oltre l’azione, lo stile di Wit potrebbe complimentarsi con quello di MAPPA in casi specifici.

Ci sarà sempre un dibattito su quale studio avesse lo stile di animazione migliore ne L’Attacco dei Giganti.

Molti fan discutevano sul fatto che Wit avesse una gestione migliore dell’azione, mentre MAPPA ha aggiunto un tocco artistico che ha reso l’adattamento anime più vicino al manga.

In quest’ultima stagione, MAPPA ha davvero mostrato come sono progrediti dai primi episodi della quarta stagione. Ad esempio la furia di Mikasa contro i suoi ex amici e lo scatenamento del boato dimostrano che lo studio si è decisamente evoluto.

Wit Studio è anche cresciuto molto dal suo lavoro sulle prime tre stagioni. Spy x Family e The Ranking of Kings mostrano non solo come lo stile di Wit può cambiare, ma come è in grado di condividere uno stile più fluido in generale.

Una partnership tra Wit e MAPPA per questi episodi finali sarebbe sicuramente il modo perfetto per far terminare l’anime de L’Attacco dei Giganti.