L’Attacco dei Giganti: svelata la collaborazione con una linea di scarpe

La popolarità de L’Attacco dei Giganti ha contribuito ad arricchire il franchsise di importanti collaborazioni con brand più o meno conosciuti a livello internazionale.

Sono moltissimi i marchi che attendono di lavorare col capolavoro di Hajime Isayama per la realizzazione di oggetti a tema in edizione limitata.

Infatti Mayla Classic ha annunciato una partnership con la saga di Isayama sensei.

Quest’ultima è un’azienda nipponica dedita alla realizzazione di scarpe che nell’ultimo periodo ha fatto parlare di sé per via delle collaborazioni a tema anime.

Per festeggiare la quarta stagione della serie televisiva, dunque, la compagnia ha realizzato delle scarpe col tacco a tema, dal design originale ed ispirate ai vari personaggi che caratterizzano l’Attacco dei Giganti.

L’insider gaak_fr ha riportato la notizia di cui stiamo parlando e ha pubblicato direttamente sulla pagina Twitter anche alcune prime immagini per poter guardare il prodotto.

Di seguito è possibile dare un occhiata:

Une collaboration entre Shingeki No Kyojin et la marque Mayla Classic pour des chaussures en inspirations à l’univers de SNK 👠 pic.twitter.com/6gGO2ZzhyL — Gaak.fr (@gaak_fr) April 24, 2022

Come si vede è un’idea originale ma che ribadisce la capacità della serie di sapersi adattare a qualsiasi circostanza.

L’Attacco dei Giganti: il manga e l’anime

Al momento L’Attacco dei Giganti, per quanto riguarda il manga, è finito. Tuttavia gli appassionati della serie disegnata da Hajime Isayama, possono assistere allo svolgimento delle vicende di Eren Yager nell’anime.

L’adattamento anime prevedere la terza parte della quarta e ultima stagione de L’Attacco dei Giganti nel 2023.

La serie anime presenta quattro stagioni. Le prime tre sono realizzate da Wit Studio mentre la quarta dallo Studio MAPPA, ben nota per aver lavorato ad altri lavori come Dororo, Jujutsu Kaisen e l’adattamento in arrivo di Chaisaw Man.

Tutti gli appassionati italiani della serie possono guardare l’anime completo con tutti gli episodi sottotitolati su Crunchyroll e anche su Amazon Prime Video. Tuttavia quest’ultimo servizio non offre la quarta stagione completa.

Riguardo il manga, l’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.