Netflix: ecco tutti gli anime in arrivo a Maggio 2022

Il catalogo Netflix nel mese di maggio si amplia maggiormente nel campo degli anime, e regala tante novità che comprendono anche Vampire in the Garden e Ghost in the Shell: SAC_2045.

Ecco una piccola sinossi della serie dark fantasy:

L’incontro sancito dal destino tra un’umana e la Regina dei vampiri potrebbe cambiare il mondo. In un freddo e oscuro inverno l’umanità perse la propria battaglia contro i vampiri e insieme ad essa ciò che molti di loro chiamavano casa. I pochi superstiti che riuscirono a sopravvivere crearono un muro di luce in una piccola città per cercare di rimanere protetti e vivere in pace. Momo vive una vita angusta ma spera di poter coesistere con i vampiri. Fine, la Regina dei vampiri un tempo amava gli umani e sparì dai campi di battaglia. La guerra arriva nelle città umane. Tanto tempo fa umani e vampiri vivono insieme in armonia in un posto chiamato Paradiso, questa è la storia di una giovane ragazza e di una vampira in un viaggio alla ricerca del Paradiso.

Ghost in the Shell: SAC_2045 – Film e Stagione 2 (9 e 23 maggio)

Ghost in the Shell: SAC_2045 è stato rivelato nel corso del panel all’Anime Japan 2022 quindi, la piattaforma streaming ha mostrato il trailer riguardante le serie di prossima uscita, accendendo la gioia di tutti gli appassionati.

Il filmato rivela la sigla “Don’t Break Me Down” di Scott Matthew e la data d’uscita ufficiale: il 23 Maggio 2022. La serie sviluppata presso Production I.G. e Sola Digital Arts, debutterà ufficialmente su Netflix nel corso di questa primavera.

I precedenti episodi di Ghost in the Shell: SAC_2045 sono stati rilasciati con una tranche di 12 episodi, e quindi si presume che anche questa seconda stagione contenga lo stesso numero di puntate.

Inoltre, il 9 maggio arriva in streaming Ghost in the Shell: SAC_2045 – Guerra Sostenibile, un film riassuntivo di questa prima parte della nuova serie, con un nuovo montaggio e l’aggiunta di scene inedite inserite per l’occasione.

Un’ottima occasione per recuperare la storia di Motoko, Bato, e della sezione 9, in vista della seconda parte della nuova trasposizione immersa nel mondo dell’anime cult.