Vampire in the Garden e Spriggan: nuovi trailer e date di uscita per gli anime Netflix

Con Netflix, Vampire in the Garden e Spriggan sono stati tra i protagonisti all’AnimeJapan 2022. Le serie in questione debutteranno entrambe nel corso del 2022.

Nel corso dell’evento sopracitato, Netflix ha quindi pubblicato un teaser di Vampire in the Garden, in cui il pubblico fa la conoscenza dei personaggi presenti nelle vicende narrate.

L’interessante serie dark fantasy animata da WIT Studio, la produzione che ha lavorato alle prime stagioni de L’Attacco dei Giganti, si occuperà della serie di prossima uscita su Netflix, che avverrà il prossimo 16 Maggio 2022.

Ecco una piccola sinossi della serie dark fantasy:

L’incontro sancito dal destino tra un’umana e la Regina dei vampiri potrebbe cambiare il mondo. In un freddo e oscuro inverno l’umanità perse la propria battaglia contro i vampiri e insieme ad essa ciò che molti di loro chiamavano casa. I pochi superstiti che riuscirono a sopravvivere crearono un muro di luce in una piccola città per cercare di rimanere protetti e vivere in pace. Momo vive una vita angusta ma spera di poter coesistere con i vampiri. Fine, la Regina dei vampiri un tempo amava gli umani e sparì dai campi di battaglia. La guerra arriva nelle città umane. Tanto tempo fa umani e vampiri vivono insieme in armonia in un posto chiamato Paradiso, questa è la storia di una giovane ragazza e di una vampira in un viaggio alla ricerca del Paradiso.

All’AnimeJapan è stato mostrato anche una breve clip di Spriggan, l’anime che debutterà il 18 Giugno 2022, sempre sulla famigerata piattaforma streaming. Lo Studio di animazione coinvolto nel progetto è David Production, responsabile di Le Bizzarre Avventure di JoJo e Fire Force.

Spriggan è un manga scritto da Hiroshi Takashige e disegnato da Ryōji Minagawa. È stato pubblicato da Shōgakukan sulle riviste Weekly Shōnen Sunday e Shōnen Sunday Super dal 1989 al 1996, e in seguito raccolto in undici volumi tankōbon.

Dal manga è stato tratto un film anime, Spriggan, nel 1998 e un videogioco per PlayStation. È stato inoltre annunciato un original net anime realizzato da David Production, previsto per il 2021 su Netflix, ma rinviato al 2022.