Ghost in the Shell: SAC_2045 2 e Ultraman 2: mostrati i nuovi trailer all'AnimeJapan

Ghost in the Shell: SAC_2045 stagione 2 e Ultraman stagione 2, sono state alcune delle rivelazioni di Netflix per quanto riguarda il campo degli anime, durante l’AnimeJapan 2022.

Nel corso del panel all’Anime Japan 2022 quindi, la piattaforma streaming ha mostrato due trailer riguardanti le serie di prossima uscita, accendendo la gioia di tutti gli appassionati.

Cominciando con Ghost in the Shell: SAC_2045, Il filmato rivela la sigla “Don’t Break Me Down” di Scott Matthew e la data d’uscita ufficiale: il 23 Maggio 2022. La serie sviluppata presso Production I.G. e Sola Digital Arts, debutterà ufficialmente su Netflix nel corso di questa primavera.

I precedenti episodi di Ghost in the Shell: SAC_2045 sono stati rilasciati con una tranche di 12 episodi, e quindi si presume che anche questa seconda stagione contenga lo stesso numero di puntate.

Tra le serie, i trailer e le date rivelate troviamo anche Ultraman stagione 2, la storia ispirata al manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi. Il 14 Aprile infatti debutterà sulla piattaforma streaming la nuova stagione dedicata al famigerato personaggio.

Tramite un nuovissimo trailer presentato all’Anime Japan 2022, vediamo l’introduzione di un nuovo personaggio Maya, un alieno Wadoran interpretato vocalmente da Ayane Sakura.

Ecco la storica trama di Ultraman: