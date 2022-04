Jundo Comics: le ultime novità dal Napoli Comicon 2022

Durante il Napoli Comicon 2022 Jundo Comics ha annunciato ben 7 nuovi webtoon cinesi, che saranno disponibili sulla piattaforma digitale prossimamente.

Inoltre, ricordiamo che in anteprima assoluta potete trovare all’interno della manifestazione, presso lo stand Jundo, Il primo volume di Of Machines & Beasts, la prima versione cartacea in assoluto di una delle storie presenti sulla piattaforma, dell’editore Kuaikan Comics.

Come accennato, l’evento d’esordio da parte di Jundo Comics, ha portato all’attenzione del pubblico sette nuovi webtoon cinesi insieme a quello citato in precedenza:

DOLO’s Destiny Pill di Xin Ke e Tu Jizei – Disponibile dal 22 Aprile. La protagonista della storia è una talentuosa artista liceale, Jana.

Guwei Nanting – The Last Destiny di Mof Fei – In arrivo nel mese di Maggio. Il protagonista è Gao Ying, uno studente universitario che preso si ritroverà in una disputa iniziata secoli fa.

Universal Love Bazar di Liyu wan ti, e The Constellation of Us – Entrambi in arrivo nel corso del mese di maggio. Rispettivamente si narra una storia una storia poliziesca d'amore e una storia di amicizia che coinvolge due compagni di classe.

Salad Days – Arriverà a giungo e narrerà il fantasioso incontro tra un pugile e un ballerino.

The Code of Silence – Esordirà a luglio e racconterà la storia dell'assassino Joaquin.

