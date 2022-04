Jundo annuncia l’edizione cartacea di Of Machines and Beasts

Durante una live con animeclick.it, è stata annunciata l’edizione cartacea di Of Machines & Beasts di Chenxi in corso di pubblicazione per Kuaikan Comics dove ha superato 1.8 miliardi di visualizzazioni.

Quest’opera fantasy post-apocalittica, la più amata e seguita su Jundo, la piattaforma italiana di webtoon e webcomics, sarà il primo webtoon originale del colosso cinese a ricevere un adattamento cartaceo al mondo.

Il primo volume di Of Machines & Beasts sarà presentato durante il Comicon di Napoli (22-25 aprile) dove sarà in anteprima presso lo stand di Jundo.

Mentre a maggio sarà disponibile nelle fumetterie di tutta Italia grazie all’accordo di distribuzione con Manicomix, sul portale Manga Yo, e sul sito dell’editore: www.jundo.it.

Lorenzo Carucci, Co-Founder e Lead Strategist di Jundo ha dichiarato:

Of Machines & Beasts è un’opera che ci ha appassionato da subito, ed è stata la scelta più naturale per pubblicare il primo webtoon cinese cartaceo di Kuaikan Comics in italia in cartaceo. Oltre all’enorme successo su Kuaikan, Of Machines & Beasts si è subito posizionata sul nostro podio per visualizzazioni e like, e non si è mai mossa da li! Adattare il webtoon in cartaceo è stata una sfida, ma sia noi che il team di Kuaikan siamo molto felici del risultato.

Ecco la sinossi di Of Machinaes & Beasts:

L’umanità è stata spazzata via. Ma dopo la fine del mondo che tutti noi conosciamo, ne è nato uno completamente nuovo. Dai resti del genere umano nascono due nuove razze: i Cyborg, per metà umani e per metà macchine; e gli Spiriti Bestia, umani con caratteristiche animali, che i Cyborg chiamano “Ibridi” in maniera dispregiativa. I Cyborg soffrono di una malattia, l’“Infezione cibernetica”, che lenta ma inesorabile tramuta gli arti e gli organi dei cyborg in componenti meccaniche, fino a trasformarli completamente in macchine senza coscienza. Gli Spiriti Bestia, allo stesso modo, sviluppano sempre più, nell’arco della loro vita, caratteristiche di creature animali, fino a trasformarsi definitivamente in bestie vere e proprie. Le due razze sono in continua lotta tra loro: i Cyborg fanno di tutto per catturare gli Spiriti Bestia e sfruttarli a loro piacimento come schiavi. Hei Tong Shi, uno spietato assassino cyborg che odia tutto – tranne il sarcasmo – è costretto ad accompagnare un gruppo di Spiriti Bestia in una ricerca per ripristinare il mondo distrutto. Ma non è mai facile sfuggire al proprio passato. Chi erediterà la terra nella guerra fra

macchine e natura?

Info utili sul fumetto:

Of Machines & Beasts – Volume 1 (Episodi 1-3 dell’edizione

digitale) di Chenxi (Kuaikan Comics)

Genere : Fantasy – Post Apocalittico

Pagine : 172 a colori

Formato : 15 x 21 – Brossurato con sovraccoperta

Uscita : Maggio 2022, Anteprima a Napoli Comicon

Prezzo di copertina: 9,99 euro

27 episodi disponibili (in corso, uscita ogni venerdì in Italia)

Incluso con l’abbonamento di 1,99 euro al mese.

A Proposito di Jundo!