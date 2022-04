Il nuovo manga di Hiromu Arakawa verso una data internazionale

Hiromu Arakawa è sicuramente nota per il franchise anime Fullmetal Alchemist. La mangaka sembra che sia davvero intenzionata a tornare nel mondo degli anime con una nuova serie manga Tsugai of the Underworld.

Sebbene la serie sia iniziata da poco in Giappone, sembra che il mercato internazionale sia destinato a vivere questa nuova storia. Lo possiamo confermare perché è prevista per il mercato francese e, molto probabilmente, un’eventuale uscita internazionale e quindi italiana!

La storia di Fullmetal Alchemist è finita anni fa. Ora in programma ci sono due adattamenti anime e la serie anime rimane una delle preferite dai fan.

Due sequel live-action sono in arrivo quest’estate. Parliamo di Fullmetal Alchemist: The Avenging Scar e Fullmetal Alchemist: The Final Transmutation. Molto probabilmente è solo questione di tempo prima di vedere Tsugai of the Underworld ricevere un suo adattamento anime.

La descrizione ufficiale di Tsugai of the Underworld la si può leggere di seguito, per coloro che potrebbero non avere familiarità con l’ultimo racconto del mangaka Hiromu Arakawa: