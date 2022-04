Ṣọpẹ Dìrísù potrebbe essere il nuovo John Constantine

Il DCEU dovrebbe arricchire a breve il suo lato mistico con l’introduzione di John Constantine, interpretato dall’attore, rigorosamente inglese, Ṣọpẹ Dìrísù.

The Illuminerdi ha riferito che la Warner Bros si sta dedicando al casting di un attore nuovo di zecca nel ruolo di Constantine nella prossima serie HBO Max di JJ Abrams basata sul personaggio del titolo.

Alcuni anni fa, è stato annunciato che Abrams e la sua compagnia Bad Robot avrebbero sviluppato molti dei personaggi della Justice League Dark della DC attraverso diversi progetti come Zatanna, Madame X e Constantine.

Nell’ultima settimana, le notizie sul progetto Constantine hanno iniziato a filtrare e sembra che sarà il primo ad arrivare, il che significa che avranno bisogno di un John Constantine, e pare che lo studio abbia puntato gli occhi su Ṣọpẹ Dìrísù per dare vita a questa nuova iterazione del famoso stregone DC Comics.

L’attore è noto per il suo lavoro in Gangs of London e per il film horror di successo di Netflix His House. Se dovesse ottenere il ruolo, Ṣọpẹ Dìrísù sarà il terzo attore a indossare il trench di John Constantine, seguendo le orme di Keanu Reeves e Matt Ryan.

I primi dettagli sulla storia del progetto sono emersi solo pochi giorni fa, rivelando che la serie vedrà le strade di Londra piene di soprannaturale, body horror e azione urbana. Vedrà il mondo intero di Constantine cambiare quando incontra una giovane ragazza che lo trascina nel mondo oscuro dell’occulto.

Le loro fonti indicano che la serie sta anche cercando di lanciare altri due ruoli. La prima è Akara, una ragazza cambogiana di 10 anni che secondo quanto riferito sarà il cuore della storia ed è probabilmente un adattamento del personaggio di Astra Logue dai fumetti di Hellblazer, una giovane ragazza che Constantine ha cercato di salvare, fallendo e facendola essere dannata all’inferno dal demone Nergal. Il secondo è suo nonno, un gentiluomo più anziano e ma insospettabilmente forte