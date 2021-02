Una nuova serie di Constantine potrebbe essere prodotta dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams (Alias, Star Wars – Il Risveglio della Forza).

L’indiscrezione proviene da The Illuminerdi, secondo cui Warner Bros. e Bad Robot Productions starebbero sviluppando una nuova serie sul personaggio.

Inoltre si starebbe cercando un nuovo attore per il protagonista, un tipo giovane simile a Riz Ahmed.

La voce di corridoio è legata a quella riportata dallo stesso sito secondo cui J.J. Abrams avrebbe firmato un contratto per realizzare un film sull’antieroe britannico — progetto che potrebbe essere stato adattato in una serie per il servizio di video on demand.

Inoltre il progetto potrebbe ricollegarsi alla rumoreggiata serie basata su Justice League Dark e perché no, portare nuova linfa anche a Swamp Thing — serie cancellata dopo appena una stagione nonostante il riscontro positivo.

Constantine prima di HBO Max

Constantine ha debuttato sul grande schermo nel 2005 grazie al film di Francis Lawrence (Hunger Games) interpretato da Keanu Reeves:

Un cacciatore di demoni, che deve compiere delle azioni significative per evitare la dannazione eterna, aiuta una detective ad indagare sulla morte della sorella…

Nel 2014 il testimone del protagonista di The Matrix è stato raccolto da Matt Ryan che ha interpretato l’occultista britannico nella serie tv della NBC in 13 episodi.

Ryan interpreta il personaggio anche nell’Arrowverse della emittente The CW: è apparso come attore ospite in Arrow e poi come interprete regolare della serie Legends of Tomorrow a partire dalla stagione 4:

Le Leggende, dopo aver sconfitto Mallus e aver riparato l’ultimo Anacronismo, si ritrovano in una situazione per loro del tutto nuova: senza più una missione da compiere. Tuttavia, la loro vacanza viene interrotta da John Constantine, il quale rivela che fermando Mallus la barriera tra i mondi si è attenuata e la storia è ora infettata da “Fuggitivi”, creature magiche di miti, fiabe e leggende che stanno creando il caos.

Il personaggio originale dei fumetti è stato introdotto per la prima volta nel numero 37 della serie The Saga of Swamp Thing del 1985; è stato creato da Alan Moore, Rick Veitch, Steve Bissette e John Totleben.

Ha goduto di varie serie regolare a lui dedicate, come Hellblazer (1988–2013), Constantine (2013–2015), Constantine: The Hellblazer (2015–2016), The Hellblazer (2016–2018) e John Constantine: Hellblazer (2020-2021).

