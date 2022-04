My Hero Academia: il primo episodio della sesta stagione in anteprima all’Hero FES!

My Hero Academia sta riscuotendo da anni tantissimo successo in Giappone e al di là del paese del Sol Levante. Infatti in Italia l’opera di Kōhei Horikoshi è molto seguita.

Recentemente abbiamo annunciato l’arrivo di un aggiornamento molto importante che avrebbe reso impazienti tutti gli appassionati. L’attesa è finita!

Un insider che si occupa di rilasciare aggiornamenti legati agli anime, animetv_jp, ha pubblicato sulla sua pagina Twitter il periodo di uscita della sesta stagione dell’adattamento anime di My Hero Academia!!

Di seguito è possibile vedere quello di cui stiamo parlando:

Hey, heroes! The fastest in the world! My Hero Academia Season 6 Episode 1 will be pre-screening in HERO FES event on July 24! 🔥

The season 6 is scheduled for this fall!

✨More: https://t.co/kJwWpDbngz pic.twitter.com/CCdCaIkJBZ

— AnimeTV チェーン (@animetv_jp) April 20, 2022