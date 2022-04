Tra le uscite Planet Manga del 21 Aprile 2022 troviamo solo due titoli, ovvero Fire Force 28 e il primo numero della nuova edizione di Proteggi la mia Terra. In occasione dell’Earth Day 2022, ovvero la Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile, quest’ultimo titolo uscirà con in allegato una bustina di semi da piantare e far crescere.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 21 Aprile 2022. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi annunci qui, insieme a tutte le uscite di Aprile e di Maggio.

Panini: le uscite Planet Manga del 21 Aprile 2022

Fire Force 28

Manga Sun 139

5,20 €

Autori: Atsushi Ohkubo

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Enen no shouboutai 28

Rilegatura: Brossurato

Infuria la battaglia all’esterno dell’Amaterasu tra la ottava brigata della Fire Force e gli uomini in bianco al servizio del Predicatore. Ma non va meglio all’interno, dove Vulcan e compagni hanno fatto una sconvolgente rivelazione e ora stanno per ricevere una visita tanto inaspettata quanto poco gradita!

Proteggi la mia Terra 1

In allegato una busta di semi

7,90 €

Autori: Saki Hiwatari

Data di uscita: 21 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 312

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Boku no chikyu no mamotte 1

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UN LEGAME INVISIBILE UNISCE UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE FANNO GLI STESSI SOGNI…

Torna uno dei manga più famosi di sempre in una nuova edizione ritradotta. Un’opera dal sapore fantascientifico di straordinaria profondità, in cui il destino della Terra si intreccia ai desideri più segreti del cuore umano.