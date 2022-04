Tra le uscite manga Star Comics del 20 Aprile 2022 si segnalano l’esordio di Neko Wappa, mentre proseguono anche Rosen Blood, Horror Theater e Kaiju No. 8.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 20 Aprile 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare tutte le novità previste per Maggio e per Giugno.

Le uscite Star Comics del 20 Aprile 2022

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 3

di Clamp

€ 9,90

Con card

Nel mondo di Sakura fa la sua comparsa Kaho Mizuki, un’affascinante supplente di matematica che attira l’interesse della nostra eroina. Syaoran, tuttavia, avverte nella donna qualcosa di strano e chiede a Sakura di non avvicinarsi a lei…

DRAGON BALL SUPER n. 16

di Akira Toriyama , Toyotaro

€ 4,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI!

Granolah è l’ultimo sopravvissuto dei Cerealiani, un popolo che è stato sterminato dall’esercito di Freezer e dai Saiyan. Usando le Sfere del Drago del pianeta Cereal, è diventato il guerriero più forte dell’universo e ha cominciato a pianificare la sua vendetta, ma gli Heeter hanno chiesto a Goku e compagni di eliminarlo…

HORROR THEATER n. 2

UMEZZ COLLECTIONN n.16

di Kazuo Umezz

€ 15,00

C’è sempre un mostro pronto a uscire da dietro le quinte, e Kazuo Umezz, con il suo teatro di iconici e grotteschi personaggi, non si stanca mai di ritrarre l’angoscia indicibile e lo spaesamento che possono coglierci di fronte a ogni aspetto del reale, anche quello apparentemente meno inquietante…

Il secondo, imperdibile volume della raccolta di storie brevi più rappresentative dell’arte visionaria di uno dei maestri indiscussi del fumetto horror di tutti i tempi!

INUYASHA WIDE EDITION n. 4

NEVERLAND n.355

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Al termine dello scontro con Miroku, interrotto provvidenzialmente da Kagome, Inuyasha scopre che quello strano monaco buddista è alla caccia della Sfera delle Quattro Anime per sciogliere una terribile maledizione inflitta cinquant’anni prima alla sua famiglia dal demone Naraku. Quest’ultimo, per un’incredibile coincidenza, sembra essere legato anche al passato di Inuyasha e Kikyo. Ma cosa ha scatenato il suo odio per il mezzodemone, tanto intenso da fargli stringere una temibile alleanza con Sesshomaru?

KAIJU No. 8 n. 2

TARGET n.118

di Naoya Matsumoto

€ 4,90

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Al termine dell’esame di selezione delle Forze di Difesa, un misterioso kaiju umanoide fa tornare in vita un grosso honju già soppresso, mettendo in pericolo Kikoru Shinomiya e gli altri esaminandi. Per la ragazza la situazione si fa davvero disperata, ma in quel momento davanti all’enorme creatura compare Kafka Hibino trasformato in kaiju! Chi o cos’era il mostro apparso dal nulla, e qual era il suo obiettivo?

KAIJU No. 8 n. 2

CON 1 PEZZO DI PUZZLE (2 DI 2)

TARGET OMAGGIO n.118

di Naoya Matsumoto

€ 4,90

Il volume contiene la seconda e ultima parte del puzzle. Da non perdere!

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 7

AMICI n.287

di Keiko Iwashita

€ 5,50



LA COMMEDIA SENTIMENTALE SHOJO PIÙ ATTESA ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA!

Dopo aver scoperto che la professoressa Kobayashi responsabile della sua classe è proprio Konatsu, l’ex ragazza di Matsunaga-san, Miiko si sente confusa e agitata. Nel frattempo, l’amore che Ryo-kun prova per lei si fa sempre più intenso… Inoltre, anche i sentimenti dello stesso Matsunaga-san nei suoi confronti stanno cambiando!

NEKO WAPPA! n. 1

STORIE DI KAPPA n.311

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

In Giappone dimorano otto milioni di divinità e ci sono innumerevoli edifici sacri. Un giorno, presso il santuario shintoista del bosco di Nekomata, viene abbandonata una bambina di nome Tama. Raccolta da una famiglia di spiritelli simili a gatti e cresciuta, pur essendo umana, come una divinità, è ora pronta a fare il suo ingresso nel mondo degli uomini per diventare una “divinità” vera e propria!

Un nuovo, esilarante manga firmato dallo stesso autore di Kaiju No.8, uno dei mangaka più in ascesa nell’odierno panorama fumettistico giapponese: assolutamente da scoprire!

NEKO WAPPA! n. 1

CON DUE ILLUSTRATION CARD

STORIE DI KAPPA OMAGGIO n.1

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

Allegate al volume due splendide illustration card, disponibili fino a esaurimento in tutti i canali tranne edicola.

ROSEN BLOOD n. 2

GHOST n.199

di Kachiru Ishizue

€ 6,90

Dopo aver scoperto che Levi e i suoi compagni si nutrono di esseri umani trasformati in cristalli, Stella ha deciso di offrirsi a loro come cibo per evitare che muoiano di fame. Un giorno, però, Levi perde i sensi e, per salvarlo, Stella entra nella sua mente…

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 3

STAR COLLECTION n.27

di Nakaba Suzuki

€ 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 13-18.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 3

BOX VUOTO

COFANETTO n.3

di Nakaba Suzuki

€ 3,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 34

TURN OVER n.257

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Yona continua a leggere le memorie scritte dalla madre di Suwon: quando i sacerdoti scoprirono dell’appartenenza di Yon-hi alla linea di sangue del Re Drago Scarlatto, il principe Yuhon, per proteggere il segreto della moglie, li fece giustiziare tutti. Circa nove anni dopo la distruzione del santuario, Yon-hi, già madre di Suwon, incontrò Kashi, una sacerdotessa sopravvissuta alla strage…