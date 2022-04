Dragon Ball nel corso del tempo ha abituato i suoi appassionati ad assistere a innumerevoli trasformazioni, che donavano potenza e stile a qualsiasi personaggio. L’immaginazione del pubblico è sempre andata oltre, e ci siamo sempre chiesti come sarebbero alcuni guerrieri in una determinata forma.

Da Goku Super Saiyan la prima volta contro Frezzer, passando per Gohan Super Saiyan 2 durante il torneo di Cell, fino ad arrivare alle singolari trasformazioni di Vegeta e Trunks. Successivamente in Dragon Ball Z, abbiamo avuto modo di ammirare anche il terzo livello del Super Saiyan.

L’incredibile forma però, è stata raggiunta solamente da Goku, che poteva usarla per un breve lasso di tempo, e da Gotenks, mantenuto durante tutto il periodo della fusione da cui il personaggio nasce.

Ma come sarebbero tutti i Saiyan in versione SSJ3? Scopriamolo!

Un’immagine postata da Mundo Kame ci mostra il meraviglioso risultato. Oltre Goku, nell’art si vedono Vegeta, Trunks, Gohan, Gotenks adulto, Vegeth, Gogeta e Bardack Super Saiyan 3. Un’immagine unica visto che nelle nuove saghe questa forma classica è stata sostituita delle trasformazioni God e dall’Ultra Istinto.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona.

Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.