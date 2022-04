Giappone: apre un café per autori, ma per andarsene devono rispettare le scadenze

L’arte della scrittura assume sempre forme diverse, e questo lo sa anche il Giappone. Che sia lavorare ad una sceneggiatura di un film, un anime, un manga o scrivere un libro, la scrittura è un’arte che va sfogata con intorno una nube di serenità.

Come ben sappiamo tutti gli autori, specie quelli giapponesi, spesso e volentieri hanno delle consegne strette, tanto da indurli a dormire poco e magari anche fallire per via degli ambienti stressanti e poco stimolanti.

Per questo gli autori nipponici cercano sempre di evadere dalla routine, andando alla ricerca di qualcosa che possa permettergli di portare al termine il loro compito, facendo attenzione, visto che in Giappone la distrazione è sempre dietro l’angolo.

A tal proposito, è nato un café per autori, il Genkou Shippitsu Café o Manuscript Writing Café, riservato solo a chi svolge l’attività di scrittura.

Il locale ha aperto la scorsa settimana a Tokyo e fin da subito ha presentato un regolamento molto preciso per poterci entrare: prima di sedersi, si dovrà informare lo staff del tipo di lavoro che si andrà a fare, ad esempio se si tratti di un articolo, una storia o altro.

Al di fuori della scrittura sono accettati anche i traduttori, gli editor, chi lavora agli storyboard dei manga o ai documenti per un progetto.

Oltretutto, si dovrà andare a dichiarare quale sia l’obiettivo da raggiungere, ad esempio il numero di parole, le pagine da scrivere/disegnare e via discorrendo. Stabilite queste cose, finalmente un autore può usufruire dei servizi offerti dal locale.

Tra ricarica dei dispositivi, stand per raffreddare i computer portatili, e ovviamente il servizio da parte degli impiegati, che oltre al portare caffè o acqua (uniche due scelte) potranno applicare ogni ora diversi livelli di “pressione verbale”; il café in questione è un paradiso per tutti i creativi.

Il prezzo si aggira a poco meno di un euro per 30 minuti, ma conoscendo la precisione giapponese, finché il café non chiude, o non si raggiunge l’obiettivo fissato, anche lì la vita dei creativi sarà dura.

Ricordiamo che gli orari di apertura del locale, sono dalle 13 alle 19 e quindi oggettivamente non c’è neanche molto tempo per portare a termine gli obiettivi prefissati.