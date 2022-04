One Piece: Red si è rivelato in un primo trailer che ha scoperto diverse carte del suo mazzo, ormai nascoste da troppo tempo.

Tra i numerosi materiali promozionali avvolti dal mistero, il quindicesimo film di One Piece arriverà nelle sale giapponesi il 6 agosto del 2022, e oggi possiamo dare finalmente uno sguardo maggiormente approfondito al film, grazie alle numerose informazioni rivelate, anche se molto è ancora nascosto.

Il lungometraggio vedrà Shanks il Rosso in primo piano, regalando ai fan un’infarinatura generale del suo ruolo come Imperatore, che dovrebbe fare finalmente il suo ritorno all’interno dell’arco narrativo principale del manga.

UTA, LA FIGLIA DI SHANKS

Il trailer di One Piece: Red inizia con un flashback in un luogo sconosciuto. Il pirata dai capelli rossi parla di una certa Uta, e dice che nonostante siano lontani, lui sarà sempre vicino a sua figlia. Successivamente vediamo Uta in età infantile in lacrime, molto probabilmente perché la nave con il padre a bordo è appena salpata.

Successivamente tramite una scritta che appare a schermo, abbiamo un ulteriore conferma che il sensei Oda ha partecipato attivamente al lungometraggio.

Nel trailer la figlia di Shanks è descritta così: il suo nome è Uta, la cantante più talentuosa al mondo e l’istante dopo, notiamo un frame con protagonista Rufy in corsa, che sferra verso lo schermo quello che dovrebbe essere il Gomu Gomu no Gigant Pistol.

Il ritmo del trailer diventa più vivo e vediamo nuovamente Uta durante varie esibizione, insieme ad una voce narrante che elogia le doti canore del personaggio. I frame successivi ci portano a fare la conoscenza di un nuovo personaggio, Gordon.

Successivamente compare Akainu che fa a pezzi il proprio sigaro, Bepo con un cartello luminoso dedicato alla figlia di Shanks, insieme al suo capitano Trafalgar Law, Kobi e Helmeppo, mescolati tra il pubblico durante un’esibizione e Bartolomeo con la scritta Uta posizionata sulla sua fronte.

La figlia di Shanks compare nuovamente, facendoci capire che sarà presente nel lungometraggio più del padre stesso, trasmettendo al pubblico il messaggio che lei cambierà il mondo. Uta piange e delle note musicali conducono alla scritta One Piece film RED.

Dulcis in Fundo, il flashback iniziale torna con Shanks che comunica a sua figlia che nel mondo non c’è pace ne uguaglianza. Il trailer si conclude con la figlia del Rosso sorridente, insieme all’avviso che il film uscirà il prossimo 6 agosto in Giappone.

Tra le cose più interessanti troviamo sicuramente i tre graffi presenti nella D del logo, visto che comunque non è lasciata sicuramente al caso questa particolare scelta stilistica, le teorie e le ipotesi sono sicuramente d’obbligo.

IPOTESI E TEORIE SU ONE PIECE: RED

A primo impatto, come già accennato, troviamo Uta parecchio presente nel lungometraggio, mentre Shanks ancora una volta rimane in ombra e compare solamente nei flashback.

Il frutto del nuovo personaggio sembra avere a che fare con la voce di Uta, e tramite quest’ultima attrae a sé figure di ogni tipo: dai membri della Marina fino a personaggi sconosciuti o irriconoscibili.

Le scene di combattimento sono nulle. Infatti vediamo solamente Rufy che scaglia un attacco allo schermo, senza un apparente nemico. L’unico presente è solo Akainu che sembra davvero furioso.

Alla fine dei conti anche con il trailer, il nuovo lungometraggio si fa scudo della nube di mistero che lo attanaglia da mesi, visto che nonostante le numerose rivelazioni, le porzioni di trama più importanti sono state nuovamente occultate.