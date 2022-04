Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles: il DLC arriva in estate

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles avrà un nuovo DLC di personaggi aggiuntivi, proprio come annunciato da SEGA. La data di uscita è prevista per questa estate su tutte le piattaforme su cui il titolo è disponibile.

Gli appassionati possono inoltre, già preordinare l’edizione digitale del gioco che uscirà su Nintendo Switch il 10 giugno.

Il DLC di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows. in Nord America e in Europa a partire dal 10 giugno 2022.

Il “Pacchetto di personaggi aggiuntivi” sono una serie di personaggi scaricabili, utilizzabili nella Modalità scontro di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (sia locale che online).

La prima uscita, pianificata per questa estate come già accennato, include Uzui Tengen, il pilastro del suono della squadra ammazzademoni che ha affrontato battaglie spettacolari e uniche contro i demoni nel capitolo del Quartiere dei piaceri dell’anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Successivamente saranno disponibili una serie di aggiornamenti periodici di altri 6 personaggi, sempre apparsi nel capitolo del Quartiere dei piaceri dell’anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba:

Nezuko (forma demoniaca avanzata)

Tanjiro (Quartiere dei piaceri)

Zen’itsu (Quartiere dei piaceri)

Inosuke (Quartiere dei piaceri)

Daki

Gyutaro

Per la versione Nintendo Switch che uscirà in estate:

Gioco completo

5 costumi Uniforme estiva della Scuola Kimetsu (Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Tomioka Giyu)

3 costumi Abiti da paziente della Villa delle farfalle (Kamado Tanjiro, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke)

1 codice per sblocco personaggio della Scuola Kimetsu (Tanjiro Kamado)

16.000 Punti Kimetsu

Ricordiamo che chi prenoterà l’edizione digitale del gioco riceverà 3 codici per sbloccare i personaggi Scuola Kimetsu Nezuko, Scuola Kimetsu Zen’itsu e Scuola Kimetsu Inosuke, inclusi nell’edizione di lancio del 2021 disponibile all’epoca per sole due settimane.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles paid DLC character packs announced https://t.co/9C0QyfeJ9H pic.twitter.com/dM1rxX7U3R — Gematsu (@gematsu) April 7, 2022

Rammentiamo nuovamente che Il primo DLC a pagamento di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles arriverà questa estate. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile in sconto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, e che arriverà ufficialmente su Switch a giugno.