Ecco tutti i manga che andranno in pausa su Weekly Shonen Jump

Grazie a Weekly Shonen Jump e alla piattaforma gratuita MangaPlus, la pubblicazione settimanale dei capitoli è alla portata di tutti i lettori, che oltre a godersi il nuovo capitolo settimanalmente possono essere sempre aggiornati sulle uscite dei loro manga preferiti.

La nota rivista Weekly Shonen Jump fa quattro pausa l’anno, che coprono le feste più importanti in assoluto. Infatti gli stop si svolgono in estate, a Natale e a Capodanno, insieme ad una quarta che sta per arrivare in Giappone denominata Golden Week.

La Golden Week (Ōgata renkyū o Ōgon shūkan) si può tradurre in italiano come Settimana d’oro; una settimana dove si concentrano numerose feste tutte insieme che fermano le attività nella Terra del Sol Levante.

Si tratta di uno dei pochi periodi dell’anno dove il popolo giapponese prende una sostanziosa pausa dalle attività lavorative, e quindi anche i dipendenti di Weekly Shonen Jump fermano le loro mansioni.

Ecco quindi il calendario ufficiale che monitora le pause e le attività lavorative:

Il 18 aprile in Giappone (domenica 17 aprile su MangaPlus) i capitoli usciranno con la solita cadenza;

Stesso discorso per domenica 24 e lunedì 25, dove verrà pubblicato il numero #21-22 della rivista;

La pausa ci sarà domenica 1 maggio e lunedì 2 maggio , durante i quali non verranno pubblicati i capitoli di ONE PIECE, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Black Clover e tutti gli altri inseriti sulla rivista in questione;

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga di One Piece:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.