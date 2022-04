La casa editrice Minimum Fax ha annunciato Cosmica, una nuova collana di fumetti che si occuperà della pubblicazione di opere originali di autori italiani, insieme alla traduzione di materiale estero.

La casa editrice si è espressa a proposito:

Le prima due uscite della collana, in libreria dal 14 aprile, sono All The Love I Can Get di Tommi Parrish, e La rosa armata di Costanza Durante ed Elisa Menini.

Una storia sull’incapacità contemporanea degli uomini di stringere relazioni sincere, un racconto che narra della solitudine e della fragilità dei venti-trentenni di oggi.

Quanto a La rosa armata, è un graphic novel sulle donne che hanno combattuto durante la Resistenza in Italia.

La storia della casa editrice:

Nel 1994 i primi libri, i Segreti d’autore di Luigi Amendola e Scrivere è un tic di Francesco Piccolo, e altri a venire sul mestiere dello scrittore e su tutto ciò che sta attorno ai processi della scrittura: lavoro tuttora in corso, nella collana Filigrana.

Nel 1995 l’uscita del primo libro della collana Sotterranei, che ha aperto il fronte di ricerca sulla letteratura americana. Era una raccolta di poesie, Scene Italiane di Lawrence Ferlinghetti. Da allora tanti scrittori contemporanei – come Jonathan Lethem, Rick Moody, Jennifer Egan e David Foster Wallace, tradotto da minimum fax per la prima volta nel mondo fuori dagli Stati Uniti – e i padri letterari della generazione precedente, come Bukowski, Vonnegut, Carver.

Proprio a Raymond Carver abbiamo dedicato una collana e un progetto editoriale: era il marzo 1999, mese in cui uscì Racconti in forma di poesia (Where Water Comes Together With Other Water). Un salto di qualità in una nuova fase, che ci ha portato poi a valorizzare l’opera di Richard Yates, John Barth, Bernard Malamud, Walter Tevis, fra gli altri, nel percorso di minimum classics.

I linguaggi osservati come sintomo di evoluzione delle diverse culture: Lo Straniero, il trimestrale ideato da Goffredo Fofi (estate 1997), e La porta aperta, la rivista di cultura teatrale diretta da Mario Martone (settembre 1999), aprirono due fronti di approfondimento.