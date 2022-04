One Piece 1046: nuovi spoiler e immagini per il prossimo capitolo

One Piece 1046: nuovi spoiler e immagini per il prossimo capitolo

Da qualche mese ha avuto inizio la fase finale della saga di Wano, uno degli archi narrativi, a quanto pare, più importanti di tutta l’opera, insieme ad altre saghe che hanno sancito traguardi importanti per Rufy e la sua ciurma.

Gli scontri più importanti di Wano sono tutti chiusi tranne l’ineccepibile battaglia tra Rufy e Kaido che negli ultimi capitoli si è infiammata ardentemente.

Da come accennato nei primi spoiler lo scontro in questione non si chiude e Oda da spazio anche alle altre storyline aperte nella saga, anche se le prime pagine vedono protagonisti Rufy e Kaido.

Oggi con le anticipazioni con immagini del capitolo 1046 possiamo vedere in anticipo cosa succederà nella prossima porzione di storia intitolata Raizo.

Come già accennato il 1046 si apre con un devastante scambio di colpi tra Cappello di Paglia e l’imperatore, dove quest’ultimo sembra avere la peggio.

Prima di sferrare il colpo, il grido del Capitano Diventerò il Re dei Pirati echeggia ancora una volta mentre Zunisha da lontano ricorda il suono unico dei tamburi di Joy Boy è rimane estasiato.

Onigashima è a fuoco e intanto Chopper si unisce con Nami dando il via ad altre immagini che racchiudono le storie degli altri personaggi, che intanto proseguono dopo un consistente lasso di tempo.

Ci fermiamo qui con le descrizione e vi lasciamo scoprire il resto se vi va, e intanto vi ricordiamo che la prossima settimana One Piece sarà in pausa, e quindi il capitolo 1047 tornerà tra due settimane.

Vi salutiamo allegandovi la prima immagine del capitolo. Il resto se vi va di leggere è disponibile online.

Ecco cosa anticipa il nuovo capitolo:

Il nuovo capitolo si intitolerà “Raizo”;

Raizo fa partire il suo incredibile piano, e proprio questo sarà il fulcro di tutto il capitolo;

Alcune tavole mostrano il devastante scontro Rufy VS Kaido;

Qualche vignetta farà spazio alla storia di Zoro e Sanji;

Il piano di Raizo è di dare fuoco a tutta l’isola , ma non lo farà nella maniera più convenzionale;

Il capitolo finisce con un primo piano di Kaido;

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.

Conoscendo Oda e la sua imprevedibilità, lo scontro poteva concludersi con questo capitolo come no, e infatti ha deciso di optare per la seconda faccia della medaglia, ovvero quella di prolungare nuovamente la fine per dare spazio agli altri personaggi.