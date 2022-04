One Piece 1046: ecco i primi spoiler del prossimo capitolo

Con il nuovo capitolo di One Piece vengono svelate delle nuove e succose novità. Ormai gli ufficiali di Kaido sono stati battuti, Orochi e i suoi scagnozzi sono ormai fuori da giochi e Big Mom è stata prontamente scacciata da Wano per mano della nuova generazione di Piarti.

Il nuovo power-up è arrivato e la leggenda diventa realtà. Nel nuovo capitolo si infiamma lo scontro tra Kaido e Rufy mentre altri personaggi si destreggiano per portare avanti altre storyline.

Ecco cosa anticipa il nuovo capitolo:

Il nuovo capitolo si intitolerà “Raizo”;

Raizo fa partire il suo incredibile piano, e proprio questo sarà il fulcro di tutto il capitolo;

Alcune tavole mostrano il devastante scontro Rufy VS Kaido;

Qualche vignetta farà spazio alla storia di Zoro e Sanji;

Il piano di Raizo è di dare fuoco a tutta l’isola , ma non lo farà nella maniera più convenzionale;

, ma non lo farà nella maniera più convenzionale; Il capitolo finisce con un primo piano di Kaido;

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.

Conoscendo Oda e la sua imprevedibilità, lo scontro poteva concludersi con questo capitolo come no, e infatti ha deciso di optare per la seconda faccia della medaglia, ovvero quella di prolungare nuovamente la fine per dare spazio agli altri personaggi.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.