Jujutsu Kaisen: Maurizio Merluzzo doppia Sukuna in un video intrigante

Jujutsu Kaisen è una serie di enorme successo, soprattutto in Giappone che ha già raggiunto dei record incredibili per quanto riguarda il manga e il lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, prequel della storia di Yuji Itadori raccontata nella serie regolare.

I fan in Italia desiderano ardentemente una versione dell’anime doppiata in italiano e nonostante sia un’ipotesi ancora remota, la speranza e sempre e comunque accessa. L’anime è attualmente disponibile su Crunchyroll in versione sottotitolata ovviamente.

Anche se manca l’ufficialità della cosa, i fan del manga hanno un assaggio della versione doppiata in italiano, tramite Maurizio Merluzzo e Mosè Singh, che hanno doppiato appunto, una scena dell’anime in questione.

Anche se Jujutsu Kaisen è nelle mani di Crunchyroll e Funimation, non vuol dire che una possibilità di una versione in italiano non sia fattibile e proprio per questo non bisogna darsi per vinti.

Maurizio Merluzzo qualche tempo fa disse che era tornato a doppiare Junichi Suwabe (celebre doppiatore giapponese presente in entrambi gli anime), ma non ha mai specificato se si trattasse di Bleach (Grimmjow) o Sukuna di Jujutsu Kaisen appunto.

Nella giornata di ieri il celebre doppiatore si è unito anche Mosè Singh (Zenitsu in Demon Slayer) per doppiare insieme una scena tratta dall’anime del manga di Gege Akutami.

A tal proposito come suo solito, Merluzzo ha aggiunto un ambiguo messaggio nei commenti del post Instagram per i fan che sperano in un doppiaggio in italiano della loro serie preferita:

E se il pesce d’aprile fosse farvi credere che sia un pesce d’aprile?

Inoltre il post scrive:

Siamo finalmente partiti col doppiaggio di Jujutsu Kaisen, dove avrò l’onore di doppiare il mio personaggio preferito, ovvero Sukuna! Ringrazio @mose.singh che sarà la voce di Itadori per essere presente in questa clip! Ci vediamo (sentiamo) tra qualche mese solo sulle piattaforme streaming!