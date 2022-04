Demon Slayer: come la serie ha salvato l’industria dalla pandemia

La pandemia ha fatto molti danni all’industria dell’intrattenimento, tuttavia Demon Slayer con il suo film ha salvato l’industria degli anime dai danni provocati dalla pandemia.

Il Covid-19 ha continuato a diffondersi senza risparmiare nessun settore. Mentre il virus persiste ancora dappertutto, settori come l’industria degli anime stanno recuperando terreno dai minimi del 2020. Un nuovo rapporto spiega come il Giappone stia già mostrando segni di ripresa importanti.

L’aggiornamento proviene da Anime Japan per gentile concessione di Hiromichi Masuda, il supervisore editoriale dell’Anime Industry Report che viene pubblicato ogni anno all’estero.

Masuda ha parlato di come l’industria sia cambiata dopo l’arrivo della pandemia nel 2020. Sebbene i numeri specifici per il 2021 non siano ancora pubblici, può dire che il settore sia sta riprendendo in modo positivo.

Queste sono le parole di Matsuda pronunciate ai partecipanti e agli esperti del settore durante il suo panel:

“I numeri del 2021 stanno arrivando proprio ora ed è chiaro che sono migliori rispetto al 2020. Credo che continueranno a crescere nel 2022. In conclusione, credo che gli anime giapponesi continueranno a spiegare le ali in tutto il mondo. Tieni d’occhio gli sviluppi futuri degli anime giapponesi“

Masuda ha menzionato come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train abbia salvato i guadagni del settore del 2020.

Il film ha debuttato alla fine del 2020 e ha incassato, in euro, più di 200 milioni diventando il film anime con il maggior incasso di tutti i tempi.

All’inizio del 2021, l’anno ha portato una varietà di spettacoli famosi che hanno creato profitto. Il mercato saturo è dovuto in parte all’aver posticipato diversi titoli previsti per il 2020, al 2021.

Masuda afferma che il numero ridotto di ritardi negli spettacoli ha aiutato il settore a riprendersi dal 2020. Ci si aspetta che il 2022 vedrà il termine di quel periodo di ripresa.

L’industria però soffre ancora tanto per gli eventi dal vivo, estremamente importanti in Giappone, anche se pian piano anche qui si intravedono segni di ripresa.