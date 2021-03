Il film di Demon Slayer sta per avvicinarsi a un traguardo senza precedenti, diventando il film Giapponese che ha guadagnato di più in tutto il mondo!

Demon Slayer: Mugen Train – un successo in continua crescita

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train è stato un successo sfrenato da quando ha debuttato in Giappone lo scorso ottobre ma la popolarità del film non è assolutamente in decrescita anzi, ora che viene proiettato al di fuori del Giappone, è diventato il film giapponese con i guadagni più alti in tutto il mondo.

A partire da questo ultimo fine settimana Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train ha venduto un totale di 28,30 milioni di biglietti in Giappone, guadagnando un totale cumulativo di 39 miliardi di yen (oltre 355 milioni di dollari USA). Questo non è nulla se guardiamo la sua performance nei mercati internazionali.

Il film di Demon Slayer ha guadagnato 12,6 milioni di dollari nelle nove settimane dalla sua uscita a fine gennaio in Corea del Sud e continuerà a guadagnare ancora più grande man mano che uscirà in altri territori. Il film ha raggiunto la vetta del box office in Australia e Nuova Zelanda durante il suo debutto, e presto il film si farà strada anche in Nord America, Messico e America Latina.

Un successo quindi destinato a crescere sempre di più. Demon Slayer dominerà ancora per molto la scena mondiale e, ora che i fan sono in attesa della seconda stagione, tutti gli occhi sono puntati sul franchise.

Demon Slayer – il franchise

Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020.

Ryōji Hirano ha lanciato un breve manga spin-off intitolato Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden incentrato sul personaggio di Kyōjurō Rengoku lo scorso anno. Il franchise include anche diversi romanzi che arriveranno in Italia grazie a Edizioni Star Comics, che già pubblica il manga di Koyoharu Gotouge. Il secondo fanbook e un libro d’arte per la serie sono stati pubblicati questo mese.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che è stato presentato in anteprima nell’aprile 2019, seguito dal film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train nell’ottobre 2020.

