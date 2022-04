Dragon Ball: ci sono dei limiti per l’Ultra Ego e l’Ultra Istinto?

Goku e Vegeta sono da sempre la miglior coppia rivale di Dragon Ball e di tutto il panorama del manga giapponese; oltre che due icone intramontabili.

Nel corso delle vicende abbiamo assistito ai due raggiugere trasformazioni sorprendenti. Prima fino a sbloccare ogni limite del potere dei Saiyan, poi fino a superarlo e raggiungere poteri divini.

In Dragon Ball Super, Goku ha raggiunto la forma dell’Ultra Istinto Perfetto, mentre Vegeta quella dell’Ultra Ego. Tuttavia, Goku è quasi capace di controllarlo, mentre per Vegeta le difficoltà sono ben maggiori. In ogni caso entrambi non padroneggiano questo potere completamente.

Di seguito è possibile vedere il dialogo che spiega le ragioni di queste difficoltà, grazie all’account Twitter yessir167:

Goku can't master UI because he doesn't know his True Sayian Nature, his Earthly Nurture is stronger. Vegeta can't master destruction because his Sayian Nature that used to fuel his ego is now tainted by his Earthly Nurtured. Same boat, yin & yang pic.twitter.com/0yMqfa7ugr — Yessir!! (@yessir167) March 30, 2022

Durante la battaglia contro Gas, Goku racconta di non ricordare nulla sulle sue origini dopo aver battuto la testa da piccolo, mentre Vegeta afferma: “Le mie scuse Lord Beerus, non sono riuscito a tornare l’insensibile uomo di un tempo. Quel potere del Dio della distruzione andava oltre allo scopo di un novellino come me.”

I due Saiyan sono sulla stessa barca.

Goku, da un lato, non riesce a padroneggiare l’Ultra Istinto poiché non conosce la sua natura Saiyan dal momento che, da piccolo, ha perso i ricordi diventando nei comportamenti un terrestre. Vegeta, invece, non riesce a dominare l’hakai perché la sua natura di Saiyan carica di ego è stata infettata dell’elemento terrestre.

Entrambi stanno lavorando con sé stessi per trovare la propria identità: Goku deve bilanciare le sue convinzioni con la sua reale natura mentre Vegeta, d’altro canto, dovrebbe costruire un nuovo ego in grado di rispettare la sua essenza alterata dall”esperienza sulla Terra.

Pare che Goku stia per oltrepassare questo ostacolo. Il ricordo della sua famiglia attraverso lo scooter di Bardak nell’ultimo capitolo, infatti, sembra la chiave per permettere a Son di superare i suoi limiti e raggiungere il prossimo livello dell’Ultra Istinto.