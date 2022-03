One Piece 1044: Rufy con il nuovo power-up ha raggiunto un potere divino?

One Piece con la saga di Wano ha rilasciato delle rivelazioni davvero importanti, e il clima della serie è cambiato drasticamente. Sul tetto della Cupola del Teschio un violento scontro tra Kaido e Rufy aveva visto vincitore il temibile Imperatore, ma nel nuovo capitolo tutto è stato capovolto.

Infatti il vero combattimento inizia ora, successivamente agli eventi comprensivi del prossimo capitolo in uscita il 3 Aprile. Il nuovo potere di Mugiwara ha risvegliato anche il pieno potenziale del suo Frutto del Diavolo. Che fino ad ora era stato occultato.

Il noto Frutto Gom Gom si è rivelato essere uno dei più forti nel mondo di One Piece, e che Rufy, con questo power-up scatenato contro Kaido, ha solamente scalfito il reale potere del Devil’s Fruit. Proprio per questo Cappello di Paglia è diventato un Dio a tutti gli effetti.

Tramite un insolito battito cardiaco, il Capitano dei Mugiwara ritorna quasi dal regno dei morti e rivela al mondo che ha sbloccato un nuovo potere: il Gear Fifth. Rendendosi conto dell’incredibile potere il pirata non esita a scatenare la sua furia contro Kaido, che rimane letteralmente sbalordito, oltre che ferito.

Inoltre la conferma arriva anche dai Cinque Astri di Saggezza, confermando che il precedente Frutto Gom Gom, è il realtà uno di tipo Zoan, più nello specifico è conosciuto come Nika, il Dio Sole. Forse proprio qui abbiamo la conferma della nuova forma divina di Rufy.

Nelle ultime tavole del capitolo 1044 vediamo davvero dell’incredibile:

Oltre al fatto che Rufy ormai può modificare ancora di più il suo corpo, durante lo scontro con Kaido possiamo notare con quanta facilità fa roteare l’Imperatore, insieme al fatto che può bloccare gli attacchi staccando e sollevando un pezzo di terra per usarlo come scudo con estrema facilità.

Tutte le ipotesi che conducono alla nuova forma divina di Rufy sono al posto giusto, e nonostante i Cinque Astri di Saggezza abbiano confermato il tutto in maniera teorica, Il Capitano dei Mugiwara lo ha dimostrato in maniera pratica, ingaggiando forse, uno degli scontri più belli ed emozionanti di tutta la saga di One Piece.

One Piece 1045 uscirà domenica 3 aprile su Manga Plus.

Inoltre sono usciti gli spoiler del nuovo capitolo, il 1045.